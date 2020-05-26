Ограничения для малого ритейла кормят нелегальный бизнес

Новости 26.05.2020 9:50 1235

Жители России ожидают скорого послабления карантинных мер в стране. Еще больше этого ждет малый и средний бизнес, который не получил от государства существенной поддержки.

Налоговая отсрочка и беспроцентные кредиты, которые так громко анонсировались властями, на деле устроили далеко не всех. По данным опроса издания «Опора России», у 64% несетевых операторов, торгующих продуктами питания, оборот упал более чем на 50%. Из несетевых продовольственных магазинов почти 40% находятся на грани закрытия, пишет Forbes. Показатели крайне неутешительные.

Кому хорошо?

Что касается Алтайского края, то, как и в большинстве регионов, здесь себя чувствует относительно благополучно продовольственный бизнес. Такую оценку подтвердил председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц. По его словам, несмотря на функционирование продуктовых ритейлов, на него повлияло снижение покупательского спроса. Люди стали больше экономить.

«А кто работает в непродовольственной сфере, особенно попавшие под запрет работать, там совсем все грустно и печально. Мы периодически проводим совещания дистанционно и онлайн, но пока нам местные краевые власти ничего обнадеживающего не говорят. Хотя, конечно, наверно уже пора. Я сейчас не буду погружаться в этот вопрос. Сложнее было придумать, как нанести удар по экономике, но мы придумали. Весь мир придумал, в том числе и мы. Сейчас будем благополучно и мучительно долго выходить из этой ситуации. Бизнес, сколько себя помню, от кризиса к кризису живет», - пояснил он.

Налоговики мо(л)чат

Первоначальный пакет мер поддержки малому и среднему бизнесу в стране включал в себя налоговую отсрочку. Звучало красиво, однако по факту налоги никуда не исчезли. Бизнесу предстояло оплатить налоги текущие и предыдущие. Однако позже все-таки было принято правильное решение и налоги вместе со страховыми взносами за второй квартал были списаны.

Но появились новые предпосылки, по которым есть вероятность новых проблем малого бизнеса. Например, в 2021 году запланирована отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Огромная масса малого ритейла сейчас работает именно в этом «поле». При отмене ЕНВД малый бизнес столкнется с новым испытанием в виде еще более тяжелой нагрузки.

По словам Юрия Фрица, сейчас нет ясного понимания о количестве предпринимателей, которые могут воспользоваться санкциями государства:

«Вчера разговаривали с налоговиками, пытали их на предмет того, сколько у нас предпринимателей могут воспользоваться поддержкой. Даже они не имеют информации, а может быть не хотят ей делиться. Говорят, мы увидим после того, как сдадут отчетность, хотя, конечно, можно спрогнозировать по ОКВЭДам и пр. Тем не менее, в публичном доступе нигде такой информации нет. По нашим оценкам, около 30-40% сразу после кризиса были закрыты, значит сейчас, наверное, процентов 20%. Но это очень такая оценочная картина, потому что источников информации нет».

Банки недоговаривают

Федеральные власти внесли в пакет мер поддержки и беспроцентные кредиты предприятиям на выдачу зарплат своим сотрудникам. Однако, предприниматели не спешили брать такие кредиты, многие напротив - хотели, но получали отказ.

«Тоже по этому вопросу мы пытали банки, они дают информацию о том, сколько они получили заявлений, сколько рассмотрели, сколько одобрено, а сколько выдано история умалчивает. Я боюсь, что действительно единицы смогут воспользоваться этой услугой и опять же по тем же причинам. Во-первых, то, что не совпадает оквэд. Во-вторых, у кого-то может быть история кредитная несколько подпорчена. В-третьих, не все решаются брать кредиты, потому что их нужно будет отдавать в тяжелейших условиях. То, что банки не раскрывают информацию о количестве выданных кредитов – настораживает. Это говорит о том, что такой сервис не столь масштабен, как о нем заявлено», - пояснил председатель правления Алтайского союза предпринимателей.

Арендатор – арендодатель – банк

А вот наличие взаимопонимания между арендаторами и арендодателями в Алтайском крае все-таки есть. Ранее в СМИ сообщалось, что некоторые собственники полностью освободили от платежей своих арендодателей. Кто-то пошел на сокращение арендной платы.

«Я не знаю ни одного предпринимателя, который бы в этих условиях не пошел бы на снижение арендной платы и навстречу арендаторам по снижению арендной платы», - заявил Юрий Фриц.

По его словам, сейчас заработал принцип взаимного выживания.

«Сегодня и так торговые точки, торговые центры, заполнить очень сложно. Если еще нелояльную политику арендодатель будет по отношению к арендатору выстраивать, то просто потеряет всех своих клиентов, лояльных партнеров и можно будет дальше закрываться. Другое дело, в каком объеме арендаторы хотят, чтобы их на 100% освободили или на 50? Но это вопрос уже бизнеса и вопрос торга. Всем сейчас тяжело».

Полностью освободить от оплаты предпринимателей могут не все. У многих есть обязательства перед банками, которые вряд ли будут делать отсрочку.

Расцвет теневого сектора

Ограничительные меры спровоцировали рост доходов в теневом секторе. Этому поспособствовало решение федеральных властей не включать в перечень товаров первой необходимости ряд непродовольственных специализаций, а что-то вообще исключили, например сигареты. Отметим, что по последним данным в России более 40 млн курящих.

Из-за этого малые табачные ритейлы были закрыты на карантин. Кто-то пошел за сигаретами в супермаркет, а кто-то обращается к нелегальным продавцам. Теневой табачный бизнес занимает 15,6% табачного бизнеса, но сейчас создана ситуация для его развития.

Председатель краевого союза потребительских обществ Виктор Красилов посвятил в ситуацию с нелегальными предпринимателями в Алтайском крае.

«Только за последние 10 лет потери от снижения объемов реализации алкогольной продукции в кооперативных магазинах составили в розничных ценах — 1 млрд 784 млн рублей. Потери дохода за последние 7 лет – 535,4 млн рублей. Несмотря на обновленный с 1 января текущего года Таможенный Кодекс ЕАЭС, которым установлены нормы ввоза в Россию алкогольной и табачной продукции для личных нужд без цели продаж, нужно ужесточать правила и расширять полномочия правоохранителей», - говорит Красилов.

Запретительные меры для легального бизнеса, совершенно точно дадут толчок развитию безакцизной продаже табачной продукции. Из-за этого государство потеряет еще больше средств, уверяют эксперты.