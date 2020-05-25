В онкологическом диспансере Алтайского края обнаружили коронавирус

По информации регионального оперштаба 25 мая, в двух корпусах краевого онкологического диспансера было выявлено 6 пациентов с коронавирусом.
Коронавирус подтвержден у двух пациентов, проходящих лечение в корпусе, расположенном на Змеиногорском тракте, также положительный тест получен у четверых больных на улице Никитина.
Онкодиспансер по-прежнему работает, однако в отделениях, где поддверждены случаи коронавируса приостановлена госпитализация.
«Для всех больных, у которых было запланировано на это время стационарное лечение, онкологи разработают индивидуальный план оказания медицинской помощи. В зависимости от тяжести заболевания будет организована госпитализация в другие корпуса онкодиспансера, а так же в дневной стационар, либо амбулаторное лечение», - пояснили в Минздраве.
Региональным Роспотребнадзором выдано предписание, в соответствии с которым определен круг контактных лиц, организовано тестирование медработников и пациентов на коронавирус. Во всех корпусах диспансера проводятся противоэпидемиологические мероприятия
Согласна с Софьей. Те, кто должен нас прежде всего ограждать от болезней, сами являются разносчиками таковых. Ждите , как в больнице скорой помощи, будет резкий скачок заболевших. И вот в связи с этим возникает вопрос - эти заболевшие , они давно поступили в отделения, или их опять же мед. работники заразили. Ау! Роспотребнадзор! Вы за кем надзор то ведете? Вот ни один кондуктор что - то не заболел. По крайней мере нет такой информации. А в больницах просто эпидемия какая - то. Кто ответит за это безобразие?
жуть. больницы превращаются в очаги инфекции