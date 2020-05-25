В онкологическом диспансере Алтайского края обнаружили коронавирус

Новости 25.05.2020 22:15 1415

По информации регионального оперштаба 25 мая, в двух корпусах краевого онкологического диспансера было выявлено 6 пациентов с коронавирусом.

Коронавирус подтвержден у двух пациентов, проходящих лечение в корпусе, расположенном на Змеиногорском тракте, также положительный тест получен у четверых больных на улице Никитина.

Онкодиспансер по-прежнему работает, однако в отделениях, где поддверждены случаи коронавируса приостановлена госпитализация.

«Для всех больных, у которых было запланировано на это время стационарное лечение, онкологи разработают индивидуальный план оказания медицинской помощи. В зависимости от тяжести заболевания будет организована госпитализация в другие корпуса онкодиспансера, а так же в дневной стационар, либо амбулаторное лечение», - пояснили в Минздраве.

Региональным Роспотребнадзором выдано предписание, в соответствии с которым определен круг контактных лиц, организовано тестирование медработников и пациентов на коронавирус. Во всех корпусах диспансера проводятся противоэпидемиологические мероприятия