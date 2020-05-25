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Оперштаб Алтайского края рассказал, сколько инфицированных коронавирусом выявили в общежитии АГМУ и БСМП

Новости
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По данным оперштаба региона, Роспотребнадзор завершил обследование всех контактных лиц в общежитии №3 Алтайского Государственного медицинского университета.   По данным ведомства, там выявлено 40 человек с коронавирусом.  По словам заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяны Калининой, это окончательные данные.

В краевой Больнице скорой медицинской помощи выявлено 111 случаев коронавируса. Однако расследование не завершено,  специалисты выявляют контакты, так же продолжается исследование взятого биологического материала у пациентов и сотрудников учреждения.

Как известно, больница находится на карантине, все пациенты и медики оставлены там до его окончания.  Пациенты, нуждающиеся в экстренной помощи, которую традиционно оказывала БСМП, перенаправляются в Краевую клиническую больницу,  Кардиологический диспансер, Горбольницу № 11 (Моторщики), а также Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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