Оперштаб Алтайского края рассказал, сколько инфицированных коронавирусом выявили в общежитии АГМУ и БСМП

Новости 25.05.2020 21:50 1361

По данным оперштаба региона, Роспотребнадзор завершил обследование всех контактных лиц в общежитии №3 Алтайского Государственного медицинского университета. По данным ведомства, там выявлено 40 человек с коронавирусом. По словам заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяны Калининой, это окончательные данные.

В краевой Больнице скорой медицинской помощи выявлено 111 случаев коронавируса. Однако расследование не завершено, специалисты выявляют контакты, так же продолжается исследование взятого биологического материала у пациентов и сотрудников учреждения.

Как известно, больница находится на карантине, все пациенты и медики оставлены там до его окончания. Пациенты, нуждающиеся в экстренной помощи, которую традиционно оказывала БСМП, перенаправляются в Краевую клиническую больницу, Кардиологический диспансер, Горбольницу № 11 (Моторщики), а также Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.