В Алтайском крае на коронавирус будут проверять всех пациентов, поступивших в больницы

Новости 25.05.2020 18:40 1146

Как пояснил на прошедшей пресс-конференции министр здравоохранения Дмитрий Попов. Такое решение принято, чтобы медики могли вовремя принять меры, которые не допустят распространения вспышки, как это произошло в больнице Скорой помощи в Барнауле.

«Поскольку сегодня нет скрининговых вариантов выявления этой патологии и в любом учреждении возможны такие заносы. Но первоочередной задачей любого учреждения является предупреждение распространения», - пояснил Попов

В этой связи минздрав принял решение, что всем пациентам, которые будут госпитализированы в лечебные учреждения для оказания экстренной помощи, будут сделаны тесты на коронавирус, что позволит больнице вовремя принять все меры, чтобы инфекция не распространилась, если таковая обнаружится.

Также власти намерены в самые кратчайшие сроки справиться с ситуацией, обработать и вернуть в строй, поскольку вынужденное перепрофилирование в ковидный госпиталь потребовало серьезных усилий со стороны всех учреждений региона, чтобы сконцентрировать у себя тех пациентов. которые получали помощь в БСМП.

Кстати. по словам Попова выплаты по работе с коронавирусными пациентами получат не все медики БСМП.

«Те работники, которые заразились и сегодня госпитализированы, получают лечение. А те сотрудники, которые оказывают медицинскую помощь непосредственно больным, стимулирующие выплаты, которые положены, будут получать. С пятницы прошлой недели соответствующий приказ министерством был выпущен, что БСМП функционирует в качестве ковидного госпиталя», пояснил он.\