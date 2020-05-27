Пандемия не остановила реализацию благотворительных проектов на Алтае

Новости 26.05.2020 9:00 352

Многие социальные объекты во время пандемии остро нуждаются в поддержке. В частности, это касается благотворительных проектов Русской православной церкви, во все времена существующей на пожертвования прихожан и неравнодушных граждан. В числе таковых оказался и приют «Надежда» в Заринском районе.

Приют для бездомных «Надежда», открылся в Староглушинке шесть лет назад – в апреле 2014 года на грантовые средства. Это единственный церковный приют в Алтайском крае. Сегодня здесь живут 32 человека. Это лица без определенного места жительства и старики, которые по каким-либо причинам остались без ухода. Среди них есть инвалиды, некоторые постояльцы отбывали наказание в местах лишения свободы, так же в приюте есть люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Отец Андрей рассказывает, что многих из тех, кто попадает в «Надежду» привозят замерзшими, голодными, с целыми букетом разных заболеваний. Работать с такими людьми непросто, приюту помогают фельдшеры местного ФАПа и специалисты Заринской ЦРБ.

Те постояльцы приюта, которым позволяет состояние здоровья, работают – выращивают овощи, ухаживают за животными. Они обеспечивают продуктами не только себя, но и трапезную Воскресенской церкви, где кормят детей. Таким образом обитатели приюта социализируются, возвращаются к нормальной жизни. Этот принцип жизни в Староглушинке выстроил священник Андрей Ушаков – настоятель Вознесенского храма.

Приют – не единственное детище Отца Андрея. При храме действует Воскресная школа, младшая группа которой работает, фактически, как детский сад. Она была организована в помощь одиноким матерям и молодым семьям, находящимся в трудном материальном положении, дети посещают ее бесплатно. Правда, сейчас все ребятишки занимаются дома с родителями, а отцу Андрею передают свои рисунки.

Ограничения сказались и на работе храма. Прихожан с признаками ОРВИ отец Андрей просит от посещения храма воздержаться. Остальные прихожане, в случае отсутствия у них масок, получают их при входе. Маски для церкви были переданы градообразующим предприятием Заринска, а антисептиками обеспечил депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев. Флаконы с антисептиками получили все приходы благочиния.

Андрей Ушаков стал священником в 95-м году. Служба началась в селе Онгудай республики Алтай, Сегодня деятельность отца Андрея охватывает Заринск, Заринский, Залесовский, Кытмановский и Тогульский районы. Он окормляет 13 храмов, 4 часовни, 35 помещений, приспособленных для богослужений, в том числе при больницах, учебных, воинских частях. Отец Андрей с матушкой воспитывает 5 детей, двое из которых – приемные.