Власти «на пальцах» объяснили, где и сколько дорог в Алтайском крае будет сделано в 2020 году

Новости 26.05.2020 8:30 1578

Власти Алтайского края в текущем году продолжили масштабные работы по ремонту дорожного покрытия в регионе. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), планируется достижение ряда показателей.

Достижение показателей, как обычное дело

В краевом Министерстве транспорта отметили, что контракты для достижения показателя по увеличению доли нормативного состояния заключены в 100% объеме.

«На сегодняшний день уже на 30% объектов ведутся активные работы. Заметим, что по итогу работ все цели, как и годом ранее, будут достигнуты», - подчеркнули в Минтрансе.

Стоит отметить, что работа по исполнению нацпроекта БКАД неоднократно была отмечена на федеральном уровне. Например, годом ранее уполномоченный президента России по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло высоко отозвался об Алтайском крае, который вместе с Томской областью, стал регионом по Сибири, который успел заключить все контракты до 1 июня. Именно такое распоряжение было дано всем субъектам в СФО.

Комментарий министра

Глава Министерства транспорта Алтайского края Александр Дементьев напомнил, что работы в регионе в рамках БКАД ведутся с 2019 года.

«Действие нацпроекта распространилось на Барнаульскую агломерацию, в которую вошел Новоалтайск, на все региональные дороги, а также на Бийскую агломерацию, включая улицы в самом наукограде. Все работы, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения, в первую очередь, направлены на снижение количества ДТП и смертности на автодорогах. Цели и задачи, поставленные руководством страны и региона в прошлом строительном сезоне в рамках нацпроекта были достигнуты, сейчас работы ведутся по плану 2020 года. Контракты на выполнение мероприятий заключены на все объекты, более того, на данный момент мы наблюдаем выполнение с опережением графика», - подчеркнул Дементьев.

Где и сколько дорог отремонтируют?

Предварительно, работы по ремонту, строительству и реконструкции запланированы на 127 объектах Алтайского края. В их числе 72 дороги регионального и межмуниципального значения, 35 улиц в Барнауле, 11 – в Бийске и 9 – в Новоалтайске. Также как и в прошлом году, работы будут проводить по всем основным направлениям.

Что касается непосредственно краевых дорог, то в планах трассы: Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, Алтай – Кузбасс, Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области, Алейск – Петропавловское – Смоленское.

Как выбирали объекты для ремонта?

Основным критерием в выборе дороги является интенсивность движения. Кроме того, в расчет идет близкое расположение к социально значимым объектам. Речь идет о школах, больницах и прочих объектах инфраструктуры. Мнение населения также учитывается.

Сколько км дорог будет отремонтировано?

В 2020 году по нацпроекту будет обновлено более 450 км дорог. Из этого числа более 60 км приходится на Барнаульскую агломерацию. В самом Барнауле работы проведут более чем на 30 км. Еще 5,46 км дорожного полотна отремонтируют в Новоалтайске. В Бийской агломерации отремонтируют почти 29 км дорог, с учетом 13,3 км, которые будут отремонтированы в наукограде.

Кстати, почти столько же дорог было отремонтировано и в прошлом году – почти 450 км.

Уход за уже сделанными дорогами

Помимо ремонта новых объектов, в регионе будут проведены мероприятия по поддержанию в нормативном состоянии уже сделанных дорог. Также будут построены и реконструированы сельские дороги и мосты.

Таким образом, с учетом этого, ремонтные работы на дорогах края займут порядка 830 км автодорог. В 2019 году обновлено было более 900 км трасс.

Почему в прошлом году было больше км?

Власти отмечают, что в текущем строительном сезоне превалируют капиталоемкие мероприятия. В связи с этим общий объем километров этого года немного меньше прошлого.

Каких основных показателей необходимо достигнуть?

1. В числе приоритетных показателей по исполнению нацпроектов есть задача по увеличению доли протяженности дорожной сети Барнаульской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, к их транспортно-эксплуатационному состоянию до 70,7 %.

Чтобы достигнуть такого показателя, нужно отремонтировать:

8,1 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

18,7 км автомобильных дорог местного значения Барнаула;

6,2 км автомобильных дорог местного значения Новоалтайска.

2. Также нужно прирастить долю протяженности дорожной сети Бийской агломерации, соответствующей нормативным требованиям до 60,8 %.

Для этого нужно:

отремонтировать 8,6 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;

17,3 км автомобильных дорог местного значения Бийска.

3. Увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 40%.

Для этого требуется:

отремонтировать 92 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Что еще в планах?

Наряду с основными задачами у властей есть необходимость достичь показателя 0,63 доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки. Его реализация будет производиться в 2023 году.

Что касается предупреждения возникновения ДТП, то снижение мест концентрации аварийно-опасных участков уже в этом году достигнет снижения до 83% от базового показателя.

Планируется увеличение количества стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. Сейчас необходима установка еще 10 камер.

Для контроля за перегрузкой давления на дорожное покрытие будут установлены дополнительные автоматические пункты весогабаритного контроля. В этом году появится два таких пункта. К концу 2024 года – до 16 штук.

Напомним, что работы по ряду направлений уже стартовали.