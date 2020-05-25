Насколько бюджет Алтайского края социально ориентирован?

Новости 25.05.2020 17:28 1295

Алтайский край занял 62 место в рейтинге регионов по социальной ориентированности бюджетов. Это следует из данных, опубликованных «РИА Новости».

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Результаты исследования показывают, что на каждого жителя края в 2019 году было потрачено в среднем 41,37 тысячи рублей. Средний показатель по стране, при этом, составляет 54,58 тысячи рублей. Доля социальных расходов консолидированного бюджета в Алтайском крае по итогам 2019 года составила 71,7% – это значительно выше общероссийского уровня (59%).

Кому в Сибири жить хорошо

Наиболее значительные социальные расходы в Сибири зафиксированы в Иркутской области (10 строка общероссийского рейтинга) – здесь на одного жителя в 2019 году тратилось 62,48 тысячи рублей, а доля социальных расходов в региональном бюджете составила 71,6%.

18 место заняла Новосибирская область. Здесь на каждого жителя в среднем расходовалось 52,77 тысячи рублей, доля расходов составила 68,1%. Кузбасс оказался на 20 строке рейтинга – 52,54 тысячи рублей на человека, доля расходов – 66,2%. Красноярский край занял 21 место – 51,77 тысячи рублей на человека, доля – 69,1%. Остальные регионы расположились значительно ниже.

Менее 50 тысяч рублей на человека

Так, в Хакасии (53 место) на одного жителя приходилось 43,94 тысячи рублей, доля – 72,9%. В Омской области (57 место) – 42,50 тысячи, доля – 67,6%, в Республике Алтай (59 место) – 42 тысячи, доля – 64,1%, в Тыве (61 место) – 41,89 тысячи, доля – 71,7%. Томская область (63 место) идет сразу за Алтайским краем, здесь на жителя тратилось 41,20 тысячи рублей, доля – 67%.

Нетрудно заметить, что при значительной доле направляемых на «социалку» расходов, в абсолютных цифрах Алтайский край оказался в числе аутсайдеров среди регионов Сибири. Хотя в сравнении с общероссийскими показателями регион оказался, скорее, «середнячком».