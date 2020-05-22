Следком призвал медиков сообщать об отсутствии выплат после жалоб врачей из Рубцовска

Новости 25.05.2020 16:55 379

Медперсонал КГБУЗ «Лебяженская туберкулезная больница» по примеру врачей из Рубцовска сообщил о лишении их обещанных выплат в период пандемии коронавируса. Об этом пишет «Банкфакс».

Сотрудники медучреждения пояснили, что руководство свои действие объясняет тем, что бюджетных денег не хватает, и их перебросили на выплаты персоналу, который занят лечением COVID-19.

В Следственном комитете России по Алтайскому краю дали понять, что на «горячую линию» ведомства каждый день поступают звонки по теме невыплат врачам стимулирующих средств. Это привело к идее проведения очной встречи с медиками.

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Сотрудники Лебяженской туберкулезной больницы заявили, что их якобы лишили стимулирующих и иных дополнительных выплат за апрель 2020 года и предупредили, что в мае выплат также не будет. Им объяснили, что все средства «будто бы ушли на борьбу с коронавирусом».

Также отдельные сотрудники сетуют, что им сейчас приходится работать без средств защиты. Например, сообщается, что защитных средств не хватило на санитаров.

Следком сообщил, что для вопроса по выплатам сотрудникам медучреждений заработала отдельная «горячая линия». В надзорном органе призвали всех пострадавших обращаться по номеру телефона доверия - 8 (3852) 29-80-94 и сообщать все детали.

Стоит отметить, что Следственный комитет России по АК уже проводит проверку после обращения сотрудников рубцовской больницы №3. Ранее они рассказали о неполных выплатах компенсаций за работу с зараженными коронавирусом пациентами. По данным ведомства, медики с самого первого дня находятся в стенах учреждения и оказывают помощь зараженным. В данный момент здесь проходят лечение более 40 пациентов.