Как узнать номер своего лицевого счета в АО «Алтайэнергосбыт»?

Новости 26.05.2020 9:20 620

В связи с необходимостью перехода на новую биллинговую систему с начала 2020 года, АО «Алтайэнергосбыт» неоднократно информировало своих клиентов-физических лиц о замене прежнего уникального идентификационного номера (УИН) на номер лицевого счёта (ЛС). Однако, в связи с обращениями клиентов компания отвечает на самые часто задаваемые вопросы о новом ЛС.

Как узнать номер лицевого счёта?

Уточнить номер ЛС можно:

в ежемесячной квитанции на оплату электроэнергии;

позвонив в контактный центр АО «Алтайэнергосбыт» по бесплатному телефону - 8 800 350 5566 (часы работы: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00, суббота-воскресенье с 8:00 до 16:00);

обратившись в ближайший офис АО «Алтайэнергосбыт» (контактная информация на сайте компании по ссылке: https://www.altaiensb.com/about/contact_information/territory/).

На что необходимо обратить внимание при смене УИН на ЛС?

Количество новых ЛС должно быть равно количеству точек учёта по договору с энергокомпанией. Передачу показаний и оплату необходимо производить по каждому ЛС. Во избежание ошибок при указании ЛС при осуществлении платежа, рекомендуется использовать QR-код (разновидность штрих-кода), расположенный в правом верхнем углу бумажной или электронной квитанции.

Можно ли оплатить электроэнергию, если клиент не знает показаний прибора учёта?

Оплачивать необходимо сумму, которая была начислена абоненту. При этом, если потребителем в течение расчётного месяца не предоставлены показания индивидуального прибора учёта, то начисление за отчётный месяц будет проведено на основании среднемесячного потребления, определённого по показаниям индивидуального прибора учёта за период не менее шести месяцев. Если по истечении трёх месяцев абонент не предоставляет показания счётчика, расчёт начислений производится исходя из утверждённых нормативов потребления коммунальных услуг.

Если же абонент своевременно (до 25 числа текущего месяца) передал корректные показания счётчика, то к оплате будет начислена разница между показаниями прибора учёта, которые были переданы в прошлом месяце и текущими.

Как передать показания счётчика?

Показания прибора учёта принимаются круглосуточно следующими способами:

по бесплатному телефону контактного центра АО «Алтайэнергосбыт» - 8 800 350 5566 с помощью голосового помощника. При обращении достаточно сказать «передача показаний» и следовать голосовым подсказкам;

в «Личном кабинете клиента» (ЛКК) на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» (https://lkfl.altaiensb.com/auth) или в приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Play Market и Apple Store;

воспользовавшись специальным сервисом на сайте компании для передачи показаний приборов учёта (https://altaiensb.com/meter_reading/) (регистрация в ЛКК не требуется);

через «Интернет-приёмную» на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт» (https://www.altaiensb.com/services/faq/ );

по электронной почте energo@altaiensb.com, указав в теме письма сообщение в следующем формате:<Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>;

отправив sms-сообщение на мобильный номер +7 9037672204 в формате: <Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>.

Как дистанционно можно оплатить электроэнергию?

Оплату можно провести любым удобным способом:

через «Личный кабинет клиента» на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт»;

в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Play Market и Apple Store;

с помощью сервиса «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании - https://altaiensb.com/pay/;

с помощью электронного сервиса «Система город» или «Сбербанк Онлайн».

Что делать, если была подключена услуга «Автоплатёж» в сервисе «Сбербанк Онлайн»?

Рекомендуется проверить корректность данных лицевого счёта, при необходимости подключить услугу заново с указанием актуального лицевого счета.