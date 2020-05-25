Вахтовики с Чаяндинского месторождения вскоре вернутся к обычной жизни

Новости 25.05.2020 15:50 1144

По состоянию на 25 мая 2020 года в обсерваторах «Сосновый бор» и «Лесные дали» находится 172 человека, госпитализированные отсутствуют. Об этом министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина рассказала на аппаратном совещании в Правительстве региона.

«В обсерваторах продолжают находиться 117 вахтовиков, прибывших из Якутии. Специалисты министерства ежедневно проводят мониторинг условий пребывания вахтовиков. Возникающие вопросы отрабатываются совместно с администрацией обсерваторов. Большинство из них касаются оформления больничных листов и проведения тестирования на наличие вируса COVID-19», - отметила Наталья Оськина.

24 мая из обсерватора «Сосновый бор» выехала первая группа из 100 вахтовиков: 34 человека на транспорте Минсоцзащиты были доставлены до железнодорожного вокзала города Барнаула, еще 66 человек забрали родственники. 27 и 28 мая завершится срок обсервации еще у 117 жителей Алтайского края, прибывших из Якутии. Проведенные лабораторные исследования показали отсутствие COVID-19 у всех вахтовиков.

В обсерваторе «Лесные дали» продолжают находиться 43 вахтовика из других регионов России, которые по окончании срока изоляции поедут работать на Корбалихинский рудник в Змеиногорском районе.