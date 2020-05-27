Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» материально поддержали сотрудников и ветеранов

Новости 25.05.2020 14:55 387

Алтай-Кокс и благотворительный фонд «Милосердие» направили на программу поддержки действующих и бывших сотрудников компании на фоне пандемии коронавируса свыше 3,7 млн рублей.

Предприятие предоставило единовременную денежную помощь 68 многодетным семьям сотрудников, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет. Денежную помощь также получат семьи, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и сотрудники - одинокие родители. Поддержка будет реализована через социального партнера Группы НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие».

В рамках благотворительной акции «Мы рядом» ветеранам - бывшим работникам предприятия - доставляют наборы с продуктами и предметами первой необходимости. До конца мая планируют доставить более 2100 наборов. На эти цели фонд выделил более 2,5 млн рублей.

«Мы продолжаем системную работу по поддержке регионов присутствия и сотрудников компании с фокусом на решении конкретных проблем и адресной помощи. В связи с пандемией коронавируса выросла нагрузка на многодетные семьи и одиноких родителей, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, на пожилых людей. Именно на них сконцентрированы сейчас наши усилия по социальной помощи», - прокомментировал Павел Лизогуб, генеральный директор Алтай-Кокса.

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок.