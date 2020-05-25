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Алтайскому санаторно-курортному комплексу не разрешат открыться с 1 июня

Новости
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Об этом  на сегодняшней пресс-конференции заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Как известно, деятельность учреждений санаторно-курортного комплекса, баз отдыха приостановлена до 1 июня. Решение о дальнейших ограничениях принимаются на уровне региона.

«На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка такова, что вопрос о снятии ограничительных мероприятий и открытия санаторно-курортных учреждений и баз отдыха на сегодняшний день не стоит», - пояснила Ульяна Калинина.

Послабления режима возможно только при устойчивом снижении количества инфицированных. Губернатор края Виктор Томенко рассказал об условиях при которых это  может произойти. - менее 40 новых случаев ежедневно в течение недели.    

Пока не известна даже приблизительная дата, когда санатории и базы отдыха смогут возобновить свою работу. Ульяна Калинина отметила, что они будут обязаны  соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, ранее организаторы санаторно-курортного отдыха на Алтае говорили о том, что  соблюдение этих рекомендаций ставит под сомнение  открытие отрасли.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (2)

1000

Житель Барнаула

Как это менее 40 чел. за сутки. Допустим 35 за 10 дней=350. Это нормально? Господин Томенко Вы что заявляете?

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Доктор Лектор
Житель Барнаула, ты дибилоид. Белокуриха завязана на санаторно-курортном лечении. И чем быстрее откроют санатории, тем быстрее люди смогут решать свои финансовые проблемы. А люди дохли и будут дохнуть, независимо от Ковида и других болячек.
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