Алтайскому санаторно-курортному комплексу не разрешат открыться с 1 июня

Новости 25.05.2020 14:20 2778

Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Как известно, деятельность учреждений санаторно-курортного комплекса, баз отдыха приостановлена до 1 июня. Решение о дальнейших ограничениях принимаются на уровне региона.

«На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка такова, что вопрос о снятии ограничительных мероприятий и открытия санаторно-курортных учреждений и баз отдыха на сегодняшний день не стоит», - пояснила Ульяна Калинина.

Послабления режима возможно только при устойчивом снижении количества инфицированных. Губернатор края Виктор Томенко рассказал об условиях при которых это может произойти. - менее 40 новых случаев ежедневно в течение недели.

Пока не известна даже приблизительная дата, когда санатории и базы отдыха смогут возобновить свою работу. Ульяна Калинина отметила, что они будут обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Напомним, ранее организаторы санаторно-курортного отдыха на Алтае говорили о том, что соблюдение этих рекомендаций ставит под сомнение открытие отрасли.