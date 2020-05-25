Стали известны последние 15 членов Общественной палаты Алтайского края

Новости 25.05.2020 13:25 2233

Назначенные губернатором Алтайского края и краевым парламентом члены Общественной палаты Алтая (ОПАК) 30 человек выбрали оставшихся 15 кандидатов в свои ряды. Об этом сообщает сайт палаты.

В числе новых заседателей 10 новых лиц и пятеро человек из предыдущего состава.

Губернатор внес небольшие корректировки в новый состав Общественной палаты Алтайского края Новости 15.04.2020 16:30 Появились фамилии 15 новых членов Общественной палаты АК 3883

В числе новичков:

Василий Куц, профессор кафедры "Международные экономические отношения" в АлтГТУ,

Геннадий Шейда, председатель краевого общественного движения "Согласие",

Софья Куликова, руководитель приюта для животных "Ласка",

Юрий Овиденко, исполнительный директор "Рубцовской коллегии по оказанию социальной помощи населению",

Алексей Паженцев, представитель Сибирской ассоциации автоперевозчиков в Алтайском крае,

Владимир Долматов, пенсионер, представитель "Народной дружины "Барнаульская",

Дмитрий Лынов, руководитель краевого штаба студотрядов,

Наталья Мжельская, преподаватель АлтГПУ,

Евгений Овчинников, представитель бийской общественной организации "Спортивно-патриотический клуб "Десантник",

Евгений Чернышев, председатель Красногорского райотделения Российского союза ветеранов Афганистана.

Вайнахи, армяне, юристы, туристы и Деринг. Депутаты АКЗС выбрали новых членов Общественной палаты Новости 23.04.2020 16:00 Депутаты АКЗС выбрали новых членов нового состава Общественной палаты 5035

Пятеро членов предыдущего состава:

Кира Бакланова, председатель организации "Местная еврейская национально-культурная автономия Барнаула",

Артем Зеров, член молодежного парламента Алтайского края,

Флора Зинатуллина, завотделением новоалтайской больницы им. Литвиненко,

Людмила Кейбол, редактор газеты "Змеиногорский вестник",

Игорь Марискин, директор Алтайского краевого детского экологического центра.

«Таким образом, состав палаты преобразился на 40%», - констатирует сайт ОПАК.

Формирование состава не обошлось без скандалов. Ранее депутат-единоросс в АКЗС Иван Мордовин опубликовал список кандидатов, которые вероятнее всего пройдут в новый состав. В ответ на это глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов раскритиковал систему формирования ОПАК, обвинив ее в непрозрачности. Кроме того он припомнил слова вице-губернатора Дениса Губина, который анонсировал перезагрузку методики формирования ОПАК. Губин не стал отмалчиваться и ответил на обвинения Молотова.

До 7 июля текущего года Общественная палата Алтайского края должна будет провести первое заседание.