Более 80 заболевших и 2 смерти: оперштаб Алтайского края рассказал о последних данных по коронавирусу

Новости 25.05.2020 12:45 2109

По данным оперштаба, в Алтайском крае подтвержден 81 новый случай коронавирусной инфекции. В краевом центре заболевших 21, 12 обнаружено в Рубцовске, В Тюменцевском районе инфицировано 8 человек, Новоалтайске, Горняке, Змеиногорском, Курьинском, Заринском районах по три человека. По два новых случая подтверждено в Бийске, Камне-на-Оби, Павловском, Бийском, Первомайском, Крутихинском, Михайловском, Ребрихинском, Усть - Пристанском районах. По одному – в Заринске, Рубцовском, Советском, Тальменском, Благовещенском, Солонешенском и Алейском районах.

Таким образом общее количество инфицированных в Алтайском крае на 25 мая составляет 1406 человек, в том числе 155 детей до 17 лет. В 949 случаях медработники констатируют бессимптомное течение заболевания.

По информации оперштаба, зафиксированы еще две смерти пациентов с коронавирусом, однако войдут ли они в официальную статистику пока не известно. Причину смерти установит патологоанатомическая экспертиза. Сообщается, что оба умерших имели тяжелые соматические заболевания.

На данный момент в регионе – 36 тяжелых пациента, из них подключены к аппаратам ИВЛ – 15. За минувщие сутки было выписано 3 пациента, всего выздоровевших 639 человек.

На 25 мая под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 5790 человек. У 17957 человек меры самоизоляции окончены. Всего в крае на COVID-19 обследовано 75316 человек.