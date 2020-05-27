Ректор АлтГТУ поговорит со студентами в прямом эфире на YouTube

Новости 25.05.2020 19:00 455

Ректор и проректор Алтайского государственного технического университета ответят на вопросы студентов, касающиеся злободневных тем, 26 мая в прямом эфире на YouTube.

Во вторник, 26 мая, состоится прямой эфир с ректором Алтайского государственного технического университета Андреем Марковым и проректором по учебной работе Ларисой Сучковой. Они ответят на вопросы о предстоящей летней сессии, прохождении практики, поступлении в магистратуру. Также речь пойдет о защите выпускных квалификационных работ и дальнейшей организации учебного процесса.

Трансляция начнется в 13:00 на официальном YouTube-канале университета.