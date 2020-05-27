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Ректор АлтГТУ поговорит со студентами в прямом эфире на YouTube

Новости
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Ректор и проректор Алтайского государственного технического университета ответят на вопросы студентов, касающиеся злободневных тем, 26 мая в прямом эфире на YouTube.

Во вторник, 26 мая, состоится прямой эфир с ректором Алтайского государственного технического университета Андреем Марковым и проректором по учебной работе Ларисой Сучковой. Они ответят на вопросы о предстоящей летней сессии, прохождении практики, поступлении в магистратуру. Также речь пойдет о защите выпускных квалификационных работ и дальнейшей организации учебного процесса.

Трансляция начнется в 13:00 на официальном YouTube-канале университета.

Автор: Политсиб.ру

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