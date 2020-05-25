Россиянам планируют компенсировать переход на удаленную работу

Новости 25.05.2020 11:20 1513

В Трудовой кодекс России могут внести положение о компенсации расходов работников из-за перехода на удаленную работу. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, об этом свидетельствует законопроект о поправках в ТК РФ, который федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Инициаторы законопроекта оценили такие затраты работника в 3 тысячи рублей. В эту сумму вошли расходы на электроэнергию, интернет, телефонную связь и программное обеспечение на компьютер.

Закон о временной удаленной работе предполагает оформление дополнительного соглашения между работодателем и работником, где и будет описан порядок возмещения расходов последнего. В документе сказано о том, какое время считается рабочим, когда и как сотрудник отчитывается о проделанной работе и через какое каналы осуществляет взаимодействие с работодателем.

Документ предлагает выделить имеющих преимущественное право перейти на удаленную работу: работники с детьми младше 14 лет, инвалиды, пенсионеры по возрасту, студенты-очники и люди, которые ухаживают за инвалидами или длительно болеющими родственниками.

В Минтруде России сообщили, что проект закона находится в их распоряжении. Сейчас его изучают. В целом инициативу там поддерживают, однако консультации по ряду положений продолжаются.

Напомним, что на совещании 11 мая президент России Владимир Путин заявил, что режим нерабочих дней на федеральном уровне больше продлевать не будут. Решение о продлении или сокращении карантинных мер должны взять на себя регионы.