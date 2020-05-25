Из выделенных регионам 100 млрд рублей Алтаю досталось 0,5%

Новости 25.05.2020 10:30 1193

Регионам, в которых в текущем году снизились поступления в бюджеты, выделен первый транш федеральной поддержки в размере 100 млрд рублей. Алтайскому краю из них досталось 447 млн рублей.

Известно, что выпадающие доходы консолидированного бюджета Алтайского края составят около 18 млрд рублей. Впрочем есть еще надежда, что от второго транша (также 100 млрд) Алтаю достанется больше. Иначе регион неизбежно ждет «затягивание поясов».

Всего регионам Сибирского федерального округа выделено 15 млрд рублей. Рекордсменом по дотированию стал Кузбасс – получивший 9% от всей выделенной российским субъектам суммы – 9 млрд рублей. Это – 60% средств, направленных в Сибирь. Деньги выданы только половине сибирских регионов. Так, Республики Алтай и Тыва, Иркутская и Омская области, а также Красноярский край поддержки пока не получили. 2,2 млрд рублей достались Хакасии, 1,9 млрд – Новосибирской области, 1,5 млрд – Томской.