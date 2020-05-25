Политическая хроника недели: отчет Томенко будет очным, в Заринском районе создали прецедент, а Найден больше не глава

Новости 25.05.2020 9:20 1793

Предстоящий отчет губернатора о работе в 2019 году продолжает оставаться самым главным в политической повестке региона, но были и другие интересные новости – обо все в хронике «Политсибру».

Отчет Томенко будет очным

Предстоящая, 28 мая, сессия Алтайского Заксобрания пойдет сразу в двух форматах.

Ожидается, что отчет губернатора, который включен в повестку, пройдет в большом зале Парламентского центра при личном присутствии спикера, председателей комитетов и лидеров фракций. Остальные депутаты увидят отчет по видеосвязи и будут работать на сессии удаленно. Их рассредоточат на 21 площадке в муниципалитетах и также позволят им задать вопросы Томенко.

В повестке сессии также отчет Счетной палаты края и бизнес-омбудсмена. Также одним из законопроектов депутаты могут расширить понятие режима ЧС и полномочия властей.

В Заринском районе «обнулили» конкурс на пост главы

В Заринском районе комиссия не нашла достойных кандидатов для участия в конкурсе на пост главы района. Претендентов было шесть, но двое отозвали свои кандидатуры, а другие не смогли набрать нужного количества баллов. Теперь конкурс запустят заново, пишет «Толк».

От участия в конкурсе сначала отказалась Юлия Мещерякова, глава отдела по делам ГО и ЧС администрации района. А затем, уже в день планового заседания конкурсной комиссии - 20 мая, отозвала свою кандидатуру Анжела Тымко, глава Новомоношкинского сельсовета.

Другие участники конкурса выступили с программами, но ни один из претендентов не смог доказать членам комиссии, что действительно сможет руководить муниципалитетом, а подходить формально к процессу не захотели. Вероятнее всего, конкурс продлят еще на два месяца и будут ждать новых заявок. Шанс поучаствовать в новом отборе есть и у прежних кандидатов, если они доработают свои программы.

Как рассказал член комиссии, депутат АКЗС Сергей Приб, случившееся, конечно, прецедент, но он показывает, что формальный подход в выборе главы исключен.

В деле Найдена поставлена точка

Суд 18 мая оставил без изменений обвинительный приговор главе Каменского района Федору Найдену и, помимо штрафа, постановил лишить его возможности занимать посты в органах власти сроком на три года.

Приговор был вынесен еще полгода назад, но чиновник не являлся на рассмотрение собственной апелляции. Сейчас Найден де-факто лишился полномочий главы района, поскольку приговор суда вступил в силу. Сын бывшего главы района, лидер каменских единороссов Алексей Найден заявил, что семья будет бороться за честь отца.

Уголовное дело в отношении Федора Найдена было возбуждено по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. Следствие предполагало, что чиновник, используя свое служебное положение, через третьих лиц потребовал от руководства ряда детских садов расторгнуть договор о поставке продукции с одним предпринимателем и заключить его с другим, возглавляемым его родственником. Также, по версии следователей, часть образовательных учреждений района по распоряжению главы через третьих лиц без законных оснований перезаключили договоры по вывозу мусора с другим подрядчиком.

В управлении по тарифам смена руководства

В управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов сменился руководитель. Занимавший пост начальника Александр Катнов уволен по собственному желанию. Он проработал на этой должности чуть больше года.

Временно исполнять обязанности руководителя будет Олег Колосков, который занимает пост заместителя начальника управления, начальника отдела мониторинга, анализа и развития информационных технологий.