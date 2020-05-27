Барнаул дал существенный прирост коронавируса по Алтайскому краю

Оперштаб региона рассказал о 71 новом случае коронавирусной инфекции, 69 из них приходился на Барнаул. Остальные два – на Новоалтайск и Первомайский район.
Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом с конца марта в Алтайском крае составляет 1325 человек, в том числе 145 детей. Выздоровело 636 человек, в том числе 8 за последние сутки. Однако у 32 человек состояние оценивается как тяжелое, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
По данным оперштаба на 24 мая, всего 73974 человек находятся под меднаблюдением, на самоизоляции - 5938 человек. Закончены наблюдение и самоизоляция у 17607 человек.