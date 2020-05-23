Количество инфицированных коронавирусом в Алтайском крае вновь существенно выросло

Новости 23.05.2020 11:50 1525

Оперштаб региона рассказал о 69 зарегистрированных случаях заболевания коорнавирусом. Большинство из них обнаружены в Барнауле – 52 человека. В Новоалтайске коронавирусоных пациентов стало больше на 4 человека, в Бийске – на три. По одному случаю подтвердилось в Рубцовске, Бийске, Горняке, ЗАТО «Сибирский», Павловском, Первомайском, Немецком национальном, Змеиногорском, Табунском, Курьинском районах.

По данным штаба, на коронавирусную инфекцию в Алтайском крае обследовано 70616 человек, в самоизоляции под медицинским наблюдением находится 6041 человек, 17194 человек (за последние сутки 409) закончили соблюдать режим.

На 23 мая общее число заболевших - 1254 человек, в том числе 145 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 100 случаев – завозные (2 – из-за рубежа). 900 случаев – по контакту с заболевшими. 166 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 264 – у заболевших ОРВИ, в 824 случаях – бессимптомное течение. Тяжелых больных - 30, из них 15 находятся на аппаратах ИВЛ. Всего выздоровело – 628 пациентов (556 взрослых и 72 ребенка), за прошедшие сутки - 23.