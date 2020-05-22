Будут штрафы: почти треть Алтайских предприятий не соблюдают противокоронавирусный режим

Новости 22.05.2020 18:30 602

Как заявила на прошедшем 22 мая совещании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Алтайском крае руководитель регионального Роспотребнадзора Ирина Пащенко, ведомство намерены штрафовать предприятия, которые нарушают противоэпимиологический режим.

Главный санитарный врач региона пояснила, что высокие темпы распространения инфекции ведомство связывает с несоблюдениями масочного режима, отсутствием входного контроля, в частности, термометрии, социальной дистанция и нарушением дезинфекционного режима.

«Проверено более 6 тысяч объектов, на 30% из них выявлены нарушения. По договоренности с органами местного самоуправления мы информацию им давали, повторно выходили, просили, призывали. Сегодня принято жесткое решение, что по информации органов местного самоуправления будем составлять протоколы об административных нарушениях», - заявила она.

По информации штаба, штраф для индивидуальных предпринимателей составляет от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

«Не понимают! Уже к самым жестким мерам прибегаем, потому что у нас есть на то основания», - отметила Ирина Пащенко.

Кроме того, по информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирины Пащенко, в регионе возникло 159 домашних очага заболевания коронавирусом численностью от 2 до 16 человек.

Также в ходе заседания оперативного штаба отмечалось, что в предстоящие выходные, когда мусульмане будут отмечать праздник Ураза Байрам, по предписанию Роспотребнадзора на территории Алтайского края не будет проводиться никаких организованных мероприятий.