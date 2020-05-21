Краевая клиническая Больница скорой помощи в Барнауле, на которой зафиксирован очаг коронавируса, стала ковидным госпиталем

Новости 22.05.2020 18:10 663

Об этом заявил Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов 22 мая на заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Статус больницы временно изменился с сегодняшнего дня. В нее уже не направляют пациентов для неотложной и экстренной медицинской помощи и перепрофилировали отделения.

«Часть пациентов и персонала перевели на лечение в другие ковидные госпитали. Оставшихся распределили по корпусам в зависимости от результата тестирования: те, кто имеет отрицательный результат, сконцентрированы в первом корпусе, те, кто имеет положительный результат – во втором. Медицинский персонал, который имеет отрицательный результат, будет находиться в третьем корпусе. Мы приняли решение совместно с Управлением Роспотребнадзора, думаем, что в течение 14 дней мы эту ситуацию должны завершить», - отметил Дмитрий Попов.