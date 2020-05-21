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Краевая клиническая Больница скорой помощи в Барнауле, на которой зафиксирован очаг коронавируса, стала ковидным госпиталем

Новости
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Об этом заявил Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов 22 мая  на заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Статус больницы временно изменился с сегодняшнего дня. В нее  уже не направляют  пациентов для неотложной и экстренной медицинской помощи и перепрофилировали отделения.

«Часть пациентов и персонала перевели на лечение в другие ковидные госпитали. Оставшихся распределили по корпусам в зависимости от результата тестирования: те, кто имеет отрицательный результат, сконцентрированы в первом корпусе, те, кто имеет положительный результат – во втором. Медицинский персонал, который имеет отрицательный результат, будет находиться в третьем корпусе. Мы приняли решение совместно с Управлением Роспотребнадзора, думаем, что в течение 14 дней мы эту ситуацию должны завершить», - отметил Дмитрий Попов.    

У 38 медиков и 11 пациентов БСМП в Барнауле подтверждены положительные результаты на коронавирус

У 38 медиков и 11 пациентов БСМП в Барнауле подтверждены положительные результаты на коронавирус

Новости

Сейчас учреждение находится на карантине, который будет действовать в течение 14 дней

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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