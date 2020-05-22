Хроника коронавируса: после «шашлычных выходных» в Алтайском крае резко увеличилась заболеваемость

Аналитика 22.05.2020 18:50 1300

Специалисты Роспотребнадзора анонсировали что «шашлычное настроение», которое продемонстрировали жители региона в первую половину праздника скажется на увеличении количества коронавируса в регионе. На развитие ситуации давалось 7-10 дней. Они истекли, и Политсибру проанализировал, что произошло в регионе за это время.

Коронавирус в цифрах

На первый рабочий день после окончания периода нерабочих дней, 12 мая было зарегистрировано 727 выявленных случаев коронавируса. На 22 мая их стало 1185. Прирост выявленных случаев за 2 недели составил 458. Увеличилось и число выздоровевших: 599 против 290, выписанных на 11 мая. Также за этот период были зафиксированы дополнительные 7 смертей у пациентов с коронавирусом.

Как ранее пояснял оперштаб Алтайского края, случаев смерти у пациентов с коронавирусом – 10. Однако в семи случаях уже подтверждено, что по семи случаям уже потверждено, что причиной явилось явилось тяжелое течение коронавирусной инфекции, по двум проводятся патологоанатомические исследования, в 1 случае установлено, что инфекция не являлась непосредственной причиной смерти.

Примечательно, что до 17 мая заболеваемость в расчете на 100 тысяч населения в регионе не превышала отметки в 20 случаев. Однако уже с 18 мая она резко поползла вверх. На пятницу 22 мая в ковидных госпиталях региона, а также амбулаторно, лечится 570 человек. Заболеваемость составила 24,6 случая на 100 тысяч населения.

Хроника событий

С 12 мая в регионе ввели масочный режим. 13 мая появилась информация о возможном снятии части ограничительных мер в Алтайском крае. До 17 мая ожидалось подписание специального Указа губернатора Виктора Томенко по этому поводу. Однако, 15 мая на заседании оперштаба региона руководитель Роспотребнадзора Ирина Пащенко пояснила, что текущая ситуация не позволяет ведомству снять ограничительные мероприятия.

«Ситуация эта ожидаемая, она всем понятная. Это первомайские праздники, когда жители края нарушали требования и рекомендации по соблюдению режима самоизоляции и прочих ограничительных мер», - пояснила тогда она.

В то же время Министр здравоохранения края Дмитрий Попов заявил об увеличении количества пациентов со средней и тяжелой степенью течения болезни.

Первый случай коронавируса зафиксирован в Белокурихе Новости 19.05.2020 10:20

18 мая заместитель регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина объяснила, что увеличение количества случаев связано с несоблюдением жителями режима самоизоляции на майские праздники.

Почему растет заболеваемость

Высокие темпы прироста количества заболевших, вероятнее всего, связаны с выявлением COVID-19 в крупных коллективах края. Так, в минувшие выходные были подтверждены 6 случаев инфицирования среди сотрудников Кучуксульфата в Благовещенском районе.

Ранее выявленные случаи у сотрудников Корбалихинского рудника, принадлежащего Сибирь-Полиметаллы, в этой статистике уже не отображены. Наоборот количество болеющих там уменьшилось – выздоровело большинство работников, они были выписаны из ковидного госпиталя срочно, развернутого в Рубцовске.

Случаи коронавируса были также выявлены на предприятиях СГК, Шинном заводе, общежитии АГМУ. В четверг 22 мая оперштаб рассказал о 49 случаях COVID-19 в краевой клинической Больнице Скорой медицинской помощи. Сегодня стало известно о том, что БСМП сделали ковидным госпиталем.

По данным регионального Роспотребнадзора, на 13 мая случаи коронавируса были подтверждены на 31 предприятии края.

Как Алтайский край выглядит по сравнению с другими регионами страны

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на 21 мая, летальность от COVID-19 (доля от выявленных случаев) в Алтайском крае оказалась одной из самых низких в Сибири – она составила 0,63%.

А вот статистика ежедневного прироста случаев коронавируса выводит регион в лидеры. Так 74 случая, зарегистрированные за минувшие сутки в Алтайском крае дали прирост в 7% от общего количества заболевших. Для сравнения, те же самые 74 случая в Самарской области дали региону прирост всего в 5%, так как общее количество случаев там составляет 1814, а почти 3 тысячи новых заболевших в Москве, увеличили армию заболевших там всего на 2%. 74 случая в Омской области составили 10 процентов от общего количества инфицированных.

Среди регионов Сибири по количеству общих случаев и за сутки лидирует Красноярский край. Там зарегистрировано 2.971 человек с коронавирусом, прирост за последние сутки составил 6% - 150 человек. Также там за последние 24 часа умерло 3 пациента с коронавирусом. Высокие показатели также в Новосибирской области, где подтверждено 1.960 случаев коронавируса. За последние сутки там было выявлено 79 человек.

Самые низкие показатели по Сибири в республике Алтай. В абсолютных цифрах там зарегистрировано 92 случая, однако прирост за последние сутки в 4 человека дал целых 5% от общего количества зараженных.

Отметим, что по общему количеству выявленных случаев среди всех регионов Алтайский край находится на 51 месте, а Красноярский край входит в десятку лидеров. А по процентному приросту заболевших в лидерах среди всех регионов России находятся Тыва, в которой количество заболевших за последние сутки увеличилось на 18%, Иркутская область - на 12%.