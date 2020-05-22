Мэрия Барнаула не даст строить высотку на площади Сахарова (видео)

Новости 22.05.2020 16:50 543

Проект по увеличению участка, предназначенного под строительство многоквартирного дома на ул. Молодежная, 21а в Барнауле, скорее всего, будет отклонен. Об этом сообщил зампред городского комитета по строительству и архитектуре Владимир Бутаков. Пресс-служба мэрии также распространила его видеокомментарий по данному вопросу.

21 мая, завершился прием предложений и замечаний по проекту увеличения участка, о котором ранее сообщал «Политсибру». Владимир Бутаков пояснил, что в ходе общественных обсуждений в адрес комитета поступили возражения от физических и юридических лиц против утверждения проекта.

«В комитет поступило более 30 обращений от граждан и юридических лиц, все они имеют негативный характер. Граждане возражают против этого проекта. С учетом большого количества возражений граждан, с большой уверенностью могу сказать, что данный проект будет отклонен», - сказал Владимир Бутаков.

Кто против?

Ожидаемо против выступили собственники квартир в расположенных поблизости пятиэтажках. Они полагают, что в случае строительства дома на данном участке будет нарушена инсоляция их домов. Кроме того, они указали на отсутствие необходимого по ширине проезда к формируемому земельному участку и парковочных мест. Также жильцы считают, что возведение жилого дома на тесном участке губительно отразится на экологии.

По мнению местных жителей, указанный участок следует отвести под спортплощадку. Интересно, что в этом барнаульцев поддержало ЗАО РИК «Барнаульская крепость». Напомним, что ранее в инфопространстве циркулировали слухи о том, что собственник участка на ул. Молодежная, 21а аффилирован с владельцами акционерного общества. Однако, компания тоже выступила против проекта. В качестве аргумента указано, что площадь перераспределяемого земельного участка государственная собственность на который не разграничена, достаточна для формирования самостоятельного земельного участка с целью размещения открытого спортивного комплекса.