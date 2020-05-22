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Мэр Барнаула призвал горожан ответственно относиться к рекомендациям Роспотребнадзора

Новости
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В Барнауле число заболевших коронавирусом после незначительного снижения вновь начало расти. Эти обстоятельства заставили главу краевой столицы Вячеслава Франка обратиться к барнаульцам. Обращение опубликовано на сайте мэрии.

По словам Франка, одна из причин роста заболевших – безответственное отношение части жителей к соблюдению ограничительных мер и рекомендаций Роспотребнадзора. Мэр Барнаула еще раз напомнил, что в регионе действует масочный режим.

«Уважаемые жители города, сегодня во многом от нашей самодисциплины зависит, как долго Барнаул будет жить в режиме ограничительных мер и самоизоляции. Чтобы сократить это время, необходимо неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. По возможности ограничьте личные контакты, не выезжайте большими компаниями за город, старайтесь избегать мест скопления людей. Позаботьтесь о себе и своих близких. Уверен, совместными усилиями мы сможем справиться с угрозой распространения вируса. Берегите себя, будьте здоровы!» – сказал глава города. 

Франк добавил, что маски нужно обязательно надевать в магазинах, общественном транспорте, на автобусных остановках, при посещении аптек, предприятий сферы услуг и общественного питания.

По данным на пятницу, 22 мая, в Алтайском крае зафиксировано 74 новых случая заражения коронавирусом. Из этого числа 61 случай выявлен в Барнауле.

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Новости

Наибольшее число случаев - в Барнауле

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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