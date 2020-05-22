Мэр Барнаула призвал горожан ответственно относиться к рекомендациям Роспотребнадзора

Новости 22.05.2020 17:45 547

В Барнауле число заболевших коронавирусом после незначительного снижения вновь начало расти. Эти обстоятельства заставили главу краевой столицы Вячеслава Франка обратиться к барнаульцам. Обращение опубликовано на сайте мэрии.

По словам Франка, одна из причин роста заболевших – безответственное отношение части жителей к соблюдению ограничительных мер и рекомендаций Роспотребнадзора. Мэр Барнаула еще раз напомнил, что в регионе действует масочный режим.

«Уважаемые жители города, сегодня во многом от нашей самодисциплины зависит, как долго Барнаул будет жить в режиме ограничительных мер и самоизоляции. Чтобы сократить это время, необходимо неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. По возможности ограничьте личные контакты, не выезжайте большими компаниями за город, старайтесь избегать мест скопления людей. Позаботьтесь о себе и своих близких. Уверен, совместными усилиями мы сможем справиться с угрозой распространения вируса. Берегите себя, будьте здоровы!» – сказал глава города.

Франк добавил, что маски нужно обязательно надевать в магазинах, общественном транспорте, на автобусных остановках, при посещении аптек, предприятий сферы услуг и общественного питания.

По данным на пятницу, 22 мая, в Алтайском крае зафиксировано 74 новых случая заражения коронавирусом. Из этого числа 61 случай выявлен в Барнауле.