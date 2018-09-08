В Алтайском крае выявлено вчетверо меньше фальшивых купюр, чем годом ранее

Новости 22.05.2020 17:15 250

В первом квартале этого года банки Алтайского края выявили 24 поддельные банкноты на общую сумму 101 тысяча рублей. Это – на 25% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, передает пресс-служба регионального отделения ЦБ.

В первом квартале 2019 года была обнаружена 101 купюра на сумму 303 тысячи рублей. 79% подделок в 2020 году пришлось на банкноты достоинством 5 тысяч рублей. В 2019-м их доля составляла 49,5%, а остальные 48,5% составляли купюры номиналом 1 тысячу рублей. За первый квартал 2020 года выявлено только четыре таких фальшивки. Также выявлена поддельная банкнота достоинством 2 тысячи рублей.

«Один из способов обезопасить себя от мошенничества с деньгами – это повышение своей финансовой грамотности, изучение признаков подлинности банкнот. Преступники, чтобы сбыть подделки, часто выбирают небольшие заведения, маленькие магазины, киоски или рынки. В таких точках нет специального оборудования и возможность сбыта подделок зависит только от знаний кассиров и покупателей, а, значит, нужно тщательнее проверять деньги. Если сомневаетесь, обращайтесь в любой банк. Там купюру проверят бесплатно. Если она окажется поддельной, то её передадут полиции», – рассказал заместитель управляющего Отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России Андрей Антипов.

Часть фальшивок изымается до попадания в банки

Полиции края удается изымать часть поддельных купюр из незаконного оборота до их попадания в банки. Замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю, полковник полиции Виталий Полтарыхин рассказал, что с начала года по фактам фальшивомонетничества в регионе возбуждено и расследуются 27 уголовных дел.

«Только в прошлом году за сбыт поддельных купюр была пресечена деятельность трех преступных групп. В феврале текущего года в суд направлено уголовное дело в отношении группы из двух человек, которые занимались сбытом фальшивок», – отметил полковник.