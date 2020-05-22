ЕГЭ – в июне, выпускные – в августе: глава алтайского Минобра подвел итоги учебного года и рассказал о дальнейших планах

Новости 22.05.2020 15:30 36

22 мая завершился учебный год. Его итоги на (онлайн) пресс-конференции подвел министр образования Алтайского края Максим Костенко. Также он рассказал о планах на лето и начало следующего периода.

Последние звонки рекомендовано провести в онлайн-формате. На сегодняшний день многие школы уже готовят соответствующие мероприятия, поздравления, выстраивают разные сценарные ходы – чтобы это онлайн-общение все-таки состоялось. Что касается выпускных вечеров, то до 15 августа предполагается выдать аттестаты, но федерального документа, регламентирующего эту процедуру, пока нет.

На данный момент нет легитимизации самой процедуры выставления итоговых оценок выпускникам 9-х классов без ОГЭ и 11-х – без ЕГЭ. Поэтому, пока ожидается совместный приказ Рособрнадзора и министерства просвещения, после появления которого можно будет приступить к выставлению итоговых оценок и выдаче аттестатов. Министр выразил осторожную надежду на то, что после 15 числа, если эпидситуация будет благоприятной, можно будет подумать и о выпускных вечерах.

В малокомплектных школах возможно проведение выпускных и последних звонков в очной форме.

Планы на лето

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ЕГЭ и занятость учителей

Максим Костенко рассказал, что количество пунктов сдачи ЕГЭ может увеличиться – потребуется примерно 300 дополнительных аудиторий – это почти на 30% больше обычного. В связи с новыми требованиями рассадки, дезинфекции и т.д., в каждом здании сдавать экзамен будет меньше детей. Русский язык будет сдаваться в два потока – 2-го и 3-го июля. Его планируют сдать порядка 10 тысяч выпускников.

На вопрос о занятости учителей в летний период министр ответил, что все будет зависеть от эпидемиологического режима. 29 июня планируется начать ЕГЭ, поэтому часть учителей – по крайней мере, те, что задействованы в процедуре его проведения – будет в школу приходить. Некоторые находились на рабочем месте и сегодня – в малокомплектных филиалах школ в отдаленных населенных пунктах с благополучной эпидемиологической ситуацией.

Помимо ЕГЭ также существует необходимость подготовки к новому учебному году. Как минимум, требуется проводить косметические ремонты, как максимум – серьезная работа, связанная с новым эпидрежимом, который наступит с 1 сентября.

Пришкольные и оздоровительные лагеря

При согласии Роспотребнадзора будет проводиться деятельность по организации пришкольных лагерей – в этом процессе также будет задействована какая-то часть педагогических работников. По словам Костенко, направить детей в оздоровительные лагеря готовы, хотят и надеются 11 тысяч родителей. 15 тысяч путевок было выкуплено ранее, но четыре тысячи впоследствии отозвали деньги. Региональный Минобр обратился к Роспотребнадзору с предложением сократить продолжительность смен – это снизит стоимость путевок и позволит охватить большее количество детей.

«Совершенно точно не ранее 15 июня, но мы планируем такие лагеря с малыми группами детей (менее 12 человек) создавать. Безусловно, только при разрешении Роспотребнадзора. Фактически, это будут такие дежурные группы в школах для детей, родители которых не могут заниматься их воспитанием в течение рабочего дня», – пояснил министр, добавив, что регионам рекомендовано с 1 июля постепенно начать работу также по открытию загородных лагерей.

Стопроцентного перехода на дистант не будет

Максим Костенко также отметил, что не у всех есть техническая возможность заниматься дистанционно – так, к моменту перехода на дистанционное обучение, порядка 30 тысяч школьников в регионе не имели подходящего для этого гаджета. Алтайскому Минобру пришлось закупать для учеников необходимые устройства.

«Два года назад была сформулирована инициатива губернатора «Цифровая электронная школа Алтайского края». Задумка была в том, чтобы начать вырабатывать новую цифровую дидактику, то есть, технологию обучения в дистанционном формате», – пояснил министр.

Он выразил мнение, что наиболее удачные практики будут интегрированы в курс привычной классно-урочной системы. Элементы дистанционного образования в ряде школ края использовались и раньше – почти в 75% школ. Однако, никакого стопроцентного перехода на дистанционное образование с 1 сентября не будет и быть не может, это – фейки, гуляющие по родительским чатам и интернет-сообществам.