Алтайские пограничники задержали нарушителя, который не знал, как попасть домой в условиях коронавирусной пандемии

Новости 22.05.2020 14:50 933

Пресс-служба приграничного управления ФСБ по Алтайскому краю сообщила о задержании нарушителя, незаконно пересекшего границу России.

Как выяснилось, задержанный гражданин России не знал, как правильно пересечь границу из Казахстана в условиях действующих ограничительных мер из-за коронавируса. Поэтому попасть на Родину он решил незаконным путем.

Поэтому из Семея он приехал в приграничное село Байтанат и ранним утром пешком отправился в Россию. После пересечения границы он было задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

За совершенное правонарушение задержанный в соответствии с российским законодательством привлечен к ответственности, - пишет пресс-служба.

Выдано ли нарушителю предписание об обязательной самоизоляции, не сообщается.