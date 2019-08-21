Алтайские пограничники задержали нарушителя, который не знал, как попасть домой в условиях коронавирусной пандемии

Пресс-служба приграничного управления ФСБ по Алтайскому краю сообщила о задержании нарушителя, незаконно пересекшего границу России.
Как выяснилось, задержанный гражданин России не знал, как правильно пересечь границу из Казахстана в условиях действующих ограничительных мер из-за коронавируса. Поэтому попасть на Родину он решил незаконным путем.
Поэтому из Семея он приехал в приграничное село Байтанат и ранним утром пешком отправился в Россию. После пересечения границы он было задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.
За совершенное правонарушение задержанный в соответствии с российским законодательством привлечен к ответственности, - пишет пресс-служба.
Выдано ли нарушителю предписание об обязательной самоизоляции, не сообщается.
Поймали нарушителя недалеко от поста в селе Староалейское