О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Поправки в Конституцию Острая тема!
Личный формат
Коронавирус
Поправки в Конституцию
Острая тема!

Алтайские пограничники задержали нарушителя, который не знал, как попасть домой в условиях коронавирусной пандемии

Новости
933
0

Пресс-служба приграничного управления ФСБ по Алтайскому краю сообщила о задержании нарушителя, незаконно пересекшего границу России.  

Как выяснилось, задержанный гражданин России не знал, как правильно пересечь границу из Казахстана в условиях действующих ограничительных мер из-за коронавируса.  Поэтому попасть на Родину он решил незаконным путем.

Поэтому из Семея он приехал в приграничное село Байтанат и  ранним утром пешком отправился в Россию.  После пересечения границы он было задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

За совершенное правонарушение задержанный в соответствии с российским законодательством привлечен к ответственности, - пишет пресс-служба. 

Выдано ли нарушителю предписание об обязательной самоизоляции, не сообщается.  

Пограничники задержали еще одного нарушителя на границе Алтайского края

Пограничники задержали еще одного нарушителя на границе Алтайского края

Новости

Поймали нарушителя недалеко от поста в селе Староалейское

1562

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000