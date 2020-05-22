«Комсомольской правде» исполняется 95 лет

Новости 22.05.2020 19:00 204

24 мая 2020 года Издательский дом «Комсомольская правда» отметит юбилей. Изданию исполнится 95 лет.

«Комсомольская правда» - уникальное издание, чья история неразрывно связана с историей России. И все самые значимые события страны отражены на ее страницах.

В Алтайском крае существует филиал издания. Главным редактором "КП на Алтае" уже долгие годы является Ольга Ведерникова. Помимо сайта, сотрудники также ведут радиоэфиры и выпускают газету.

Редакция «Политсибру» поздравляет краевое издание и желает творческих успехов, новых читателей и много новых интересных материалов.

История самой газеты началась 24 мая 1925 года. В этот день свет увидел первый номер «Комсомольской правды» - сначала молодежного издания, а затем — газеты для всей семьи.

Сегодня издание стало уже крупнейшим российским мультимедийным холдингом. В его составе – печатные издания, интернет-порталы, радиостанция с федеральным вещанием. Единая команда холдинга работает сразу на несколько платформ - ежедневная газета, еженедельник, сайт KP.RU, радио «КП» и соцсети, обеспечивая максимальный охват аудитории, оперативное реагирование во всех регионах, высокий профессионализм и новейшие информационные технологии.

Что касается самой газеты «КП», то она уже на протяжении многих лет относится к крупнейшим газетам страны и мира. Она распространяется более чем в 450 городах 85 регионов России. Дайджесты «Комсомольской правды» выходят в 48 странах мира от Австралии до Канады. Ежедневный выпуск имеет аудиторию почти 2 млн человек, еженедельный - более 3 млн.

Сайт kp.ru - лидер по охвату аудитории среди сайтов категории «СМИ». Ежедневно сайт kp.ru посещают более 7,5 млн человек. КП-Digital занимает 1 место среди СМИ по посещаемости (100 млн уникальных посетителей за 31 день. Это 2/3 населения России. Соцсети, мессенджеры, аудио- и видеохостинги ИД «Комсомольская правда» - это еще 3,9 млн подписчиков.

Радио «Комсомольская правда» вещает в более 400 населенных пунктах России. Суточная аудитория Радио КП - 1,5 миллиона человек. На сайт radiokp.ru заходят 800 000 посетителей в день. Дважды лауреат премии «Лучшая новостная радиостанция» RADIO STATION AWARDS (2014, 2015). Победитель в номинации «Лучшая деловая радиостанция» Radio Station Awards (2016).