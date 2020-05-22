Плюс 74 и еще одна смерть: опубликована официальная сводка по коронавирусу в Алтайском крае

Новости 22.05.2020 13:15 1306

За минувшие сутки зарегистрировано 74 новых случая инфицирования коронавирусом. Из них подавляющее большинство приходится на Барнаул – 61 человек, кроме того пятеро подтверждено в Славгороде, двое в Тюменцевском районе, Павловском, Бийском, Советском, Тальменском районе а также городах Бийске и Новоалтайске – по одному.

Также за прошедшие сутки зафиксирован еще один случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом. Как поясняет оперштаб, в настоящий момент в крае смертельных случаев 10, в 7 из них причиной смерти явилось тяжелое течение коронавирусной инфекции, по двум проводятся паталогоанатомические исследования, в 1 случае установлено, что коронавирусная инфекция не являлась непосредственной причиной смерти. Как отметили в Минздраве Алтайского края, все умершие с ковидом имели ряд тяжелых соматических заболеваний, поэтому паталогоанатомические исследования занимают определенный промежуток времени и только по конечным результатам устанавливается непосредственная причина смерти.

По данным Оперативного штаба региона, в Алтайском крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией составило 1185 человек, в том числе 144 ребенка до 17 лет включительно. По последним данным, тяжелых больных – 30, 13 из них подключены к аппаратам. Всего к сегодняшнему дню выздоровело – 605 человек, среди них 536 взрослых и 69 детей. Выписаны из госпиталей за сутки 32 человека.

На 22 мая в нашем регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 67059 человек.

Вероятнее всего, резкий рост случаев коронавируса связан с событиями в БСМП, где накануне была зафиксирована вспышка.