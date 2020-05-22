ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию России

Новости 22.05.2020 13:50 1123

Центризбирком России опубликовал постановление о возобновлении действий по подготовки проведения голосования по внесению поправок в Конституцию России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным опубликованного документа, снимаются финансовые ограничения на действия по подготовке к голосованию по Конституции. Речь идет о бюджетных обязательствах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также по выплате дополнительной оплаты труда членам избирательных комиссий. Напомним, что перечисление региональным Избиркомам было приостановлено 27 марта, в связи с введенными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

В Крайизбиркоме Алтайского края обратили внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией была перенесена дата проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России, но сама процедура не отменена.

«Наряду с постепенным снятием ограничительных мер будут возобновлены и мероприятия по подготовке к проведению общероссийского голосования. Это касается принятия решений по распределению финансовых ресурсов на ведение информационно-разъяснительной деятельности, подготовки мест для голосования и прочего. В настоящий момент система избирательных комиссий Алтайского края находится в режиме готовности и готова действовать с учетом быстро меняющихся условий, в том числе эпидемиологического характера», - пояснили в пресс-службе Крайизбиркома.

Напомним, что еще 11 марта депутаты Государственной Думы приняли в окончательном чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов страны. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Подписав указ, президент России Владимир Путин назначил голосование на 22 апреля, но в планы вмешался коронавирус. 25 марта президент в своем обращении заявил о переносе голосования. Кроме этого, в итоге было перенесено проведение Дня Победы.

О дате проведения голосования будет известно позже.