Проект ГАРАНТа вышел в финал международной премии CX WORLD AWARDS

Новости 22.05.2020 12:45 239

Каждый год международная премия за лучший клиентский опыт вручается компаниям, показавшим самые успешные проекты, интересные инициативы, концептуальные программы, эффективные стратегии, партнерские отношения, инновационные продукты и технологии в индустрии клиентского опыта (Сustomer eХperience (СХ).

ГАРАНТ впервые принял участие в такой престижной премии, и проект «Цифровизация сервиса» сразу же стал финалистом конкурса в номинации «Цифровой клиентский опыт». Кроме ГАРАНТа в финал вышли Теле2, МТС, Сбербанк, «Райффайзенбанк» и другие компании.

На суд жюри проект «Цифровизация сервиса» был представлен не случайно. До подачи заявки на участие в конкурсе он работал чуть больше года, но за это время были получены отличные результаты. Защищая проект перед экспертами, Юрий Пивоваров, руководитель департамента развития и исследований компании «Гарант», отметил, что «на текущий момент цифровизация сервиса является уникальным на российском рынке примером использования современных технологий исследования больших данных, предиктивной аналитики, управления клиентским опытом в одном проекте».

«Спасибо за подробное раскрытие концепции сервисных сигналов - было важно узнать, как она изменила жизнь сотрудников и к каким результатам привела... Интересно было познакомиться с примером реализации Service recovery paradox на практике и увидеть его в контексте конкурентного анализа отрасли. Спасибо за интересную защиту, очень важное - аспект про «эффект Бэтмена» и влияние системы сигналов на сотрудников. Интересная идея и реализация сервисных сигналов», - так оценивали проект члены комиссии.

Торжественная церемония награждения прошла в режиме онлайн 14 мая. Компания «Гарант» получила диплом финалиста!