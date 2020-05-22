Коронавирус подтвержден у работников барнаульского "Леруа Мерлен"

Новости 22.05.2020 12:00 1825

Коронавирус подтвержден у нескольких сотрудников гипермаркета "Леруа Мерлен" в Барнауле. Об этом сообщает Толк, со ссылкой на оперштаб региона.

Пока речь идет о двух сотрудниках гипермаркета на Павловском тракте. Пока не известно, общались ли они с покупателями. Однако на карантин отправлены еще 11 сотрудников, контактировавших с инфицированными.

Напомним, ранее корнавирус подвердился на других предприятиях региона.