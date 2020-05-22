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Коронавирус подтвержден у работников барнаульского "Леруа Мерлен"

Новости
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Коронавирус подтвержден у нескольких сотрудников гипермаркета "Леруа Мерлен" в Барнауле. Об этом сообщает Толк, со ссылкой на оперштаб региона.   

Пока речь идет о двух сотрудниках гипермаркета на Павловском тракте. Пока не известно, общались ли они с покупателями.  Однако на карантин отправлены еще 11  сотрудников, контактировавших с инфицированными.

Напомним, ранее корнавирус подвердился на других предприятиях региона. 

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Ярослав

Вот не сколько не удивлен. Когда в Барнауле закрыли все, что только можно закрыть, Леруа Мерлен не закрывался не на один день!!! Стоянка забита битком, очереди во все кассы человек по 30-40, дистанцию в 1,5-2 метра, естественно никто не соблюдает, про маски я вообще молчу! Вообще чудо, что только сейчас выявили болезнь. Такое чувство, что Указ президента, на Лерка не распространяется и у них иммунитет к болезни.

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