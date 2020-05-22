Зарплата вырастет, количество безработных тоже: жителям Алтайского края рассказали, чем занимаются власти и чего ждать от будущего

Новости 22.05.2020 11:20 1475

Основные вопросы социально-экономического развития обсуждались на прошедшем вчера заседании правительства Алтайского края, прошедшего в онлайн-формате. Предваряя начало работы, губернатор края Виктор Томенко объяснил, что оно должно дать некоторые ответы на вопросы жителей региона и «поверить текущую повестку»:

«Периодически слышно вопросы и замечания: что было сделано? Мы, по-моему, упали ниже дна, чем там они (власти, - прим. ред.) вообще занимаются? Это нормальное положение дел, - пояснил губернатор. - Люди интересуются всегда. Что делает власть, какие результаты у нас, поэтому к ним нужно возвращаться иногда и поверять с текущей повесткой».

Основную тематику повестки озвучил врио министра минэкономоразвития региона Анатолий Нагорнов, который отчитался о результатах за год.

«По данным российской статистики основные параметры социально-экономического развития Алтайского края в целом характеризуются положительными значениями», - предварил он отчет.

Так, по словам Нагорнова, объем ВРП (валовый региональный продукт) за 2019 год в сопоставимых ценах увеличился по сравнению с показателями предыдущего года на 0,4 %. По абсолютному значению оценочно он составил порядка 570 млрд рублей. А наибольший вклад в его формирование вносят промышленность, сельское хозяйства и торговля. Однако при повышении ВРП доля сельского хозяйства традиционно снизилась. Когда-то она составляла порядка 18% а в этом году она зафиксирована на уровне 12.8%. Также снизилась доля торговли.

Еще один параметр – доля объема экспорта по официальным данным, получил прирост: стоимость объема экспорта в 2019 году к уровню 2018 года увеличилось на 5,7 % и составила 1,2 млрд долларов. Власти считают, что именно экспорт может стать ресурсом для нормализации деловой активности в ситуации пандемии.

Также, по словам Нагорнова, у минэкономразвития есть позитивные планы относительно роста заработной платы. По итогам прошлого года средняя зарплата по краю составила 27 956 рублей, что выше уровня предыдущего года на 4,8%, то есть в 2018 году в регионе в среднем зарабатывали порядка 25,5 тысяч рублей. Тенденция сохранялась и в начале 2020 года. За январь-февраль 2020 года рост средней заработной платы заработной платы в реальном исчислении к аналогичному периоду прошлого года составил 5,7%.

Таким образом, как уточнил губернатор Виктор Томенко, заработная плата в Алтайском крае по-прежнему низкая, однако по темпам роста регион вошел в первую десятку. По прогнозам минэкономразвития, в этом году она должна превысить 30 тысяч рублей.

Однако при росте заработной платы резко увеличивается и число безработных. Как рассказала начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура, в планах крупных предприятий региона - «высвобождение» порядка 3.5 тысяч сотрудников.

«О массовых высвобождениях работников заявили системообразующие предприятия – «Алтайвагон» и его рубцовский филиал, «Бийский котельный завод», «Алтайхимпром» – пояснила она.

Таким образом, в крае увеличится число безработных, которых в марте текущего года итак прибавилось на 6,6 человек. Общее количество их сегодня составляет 18,8 тысячи человек. При заявленном «высвобождении» к июню в регионе ожидается рост числа безработных до 21,1 тысячи человек.

В целом подводя итоги обсуждения вопроса, Виктор Томенко отметил, что прошедший год «край может смело занести себе в актив, поскольку он позволил иметь какую-то уверенность и устойчивость на начало и середину марта, когда эпидемия добралась до нашего края и начались первые случаи».

«Это нам позволило хорошо зайти в 2020 год, сформировать интересные с поступательным развитием планы. Но теперь, к сожалению их придется корректировать и переосмысливать», - сказал он.