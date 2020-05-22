Новый сезон «зеленого протеста» – барнаульцы раздражены вырубкой деревьев

Новости 22.05.2020 10:46 84

Прокуратура Центрального района Барнаула провела проверку по сообщениям СМИ о незаконной рубке деревьев в поселке Южном. Выявлен ущерб в размере 2,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Обследование района около озера Варежка в п. Южном показало, что произведен снос 23 кленов, 18 тополей, 19 берез, 16 ив, 3 черемух. Сумма причиненного ущерба превысила 2,8 млн. руб. В настоящее время по данному факту органами полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений)», – пояснили в прокуратуре.

Не впервой

Отметим, что это – уже, как минимум, третье за весну известие о ведущихся или грядущих вырубках. Так, в начале мая «Банкфакс» писал о рубках в Ленточном бору возле поселка Лесной, вызвавших недовольство жителей. Интересно, что комиссия управления лесами установила законность рубок, однако региональное Минприроды через суд добилось их запрета.

На днях также появилась информация о подготовке участка на площади Сахарова к строительству новой жилой высотки. Это неизбежно потребует сноса деревьев. Напомним, что попытки вырубки сквера, расположенного по соседству, в прошлом году вызвали бурное общественное негодование, в результате которого властям пришлось перенести место под строительство отеля Radisson.