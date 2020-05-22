Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ в России

Единый государственный экзамен в России начнут проводить с 29 июня. Сдавать его будут только те выпускники, которые планируют поступать в вузы в этом году. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин, пишет Интерфакс.
«С учетом устойчивого снижения угрозы коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня», - сказал Путин в четверг на совещании по вопросу о ситуации в системе образования в условиях пандемии коронавируса.
«Школы будут помогать готовиться к экзаменам в дистанционном режиме», - подчеркнул Путин.
По его словам, зачисление в высшие учебные заведения страны по результатам ЕГЭ начнутся в августе. Тогда же сдать экзамен смогу те выпускники, которые не смогли этого сделать ранее по уважительной причине.
«Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия, что сейчас особенно важно для людей. Зачисление пройдет в августе», - отметил президент.
Аттестаты будут выданы выпускникам без экзаменов. Такое решение, по словам президента носит временный характер.
Путин также поведал, что ему поступали разные предложения, в том числе об полной отмене ЕГЭ.
«За более чем десятилетие ЕГЭ, несмотря на все проблемы, - а их было много, мы об этом знаем хорошо, - все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила, установленные в рамках этих экзаменов, понятные и справедливые, на мой взгляд, уже достаточно удобные», - заявил Путин.