Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ в России

Новости 22.05.2020 9:30 802

Единый государственный экзамен в России начнут проводить с 29 июня. Сдавать его будут только те выпускники, которые планируют поступать в вузы в этом году. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин, пишет Интерфакс.

«С учетом устойчивого снижения угрозы коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня», - сказал Путин в четверг на совещании по вопросу о ситуации в системе образования в условиях пандемии коронавируса.

«Школы будут помогать готовиться к экзаменам в дистанционном режиме», - подчеркнул Путин.

По его словам, зачисление в высшие учебные заведения страны по результатам ЕГЭ начнутся в августе. Тогда же сдать экзамен смогу те выпускники, которые не смогли этого сделать ранее по уважительной причине.

«Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия, что сейчас особенно важно для людей. Зачисление пройдет в августе», - отметил президент.

Аттестаты будут выданы выпускникам без экзаменов. Такое решение, по словам президента носит временный характер.

Путин также поведал, что ему поступали разные предложения, в том числе об полной отмене ЕГЭ.