Суд арестовал счета «Барнаулкапстроя»

Новости 22.05.2020 8:30 440

19 мая арбитражный суд Алтайского края рассмотрел иск ООО «СДЛ-Групп» к АО СЗ «Барнаулкапстрой» на 422 тысячи рублей. Удовлетворено заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста этой суммы на счетах застройщика. Об этом пишет "Алтайский портал недвижимости".

Истец аргументировал необходимость ареста отсутствием у "Барнаулкапстроя" имущества и сложной финансовой ситуацией. "СДЛ-Групп" представил анализ бухгалтерского баланса ответчика, в котором сделан вывод о высокой вероятности банкротства «Барнаулкапстроя». На протяжении последних трех лет к застройщику поступило 58 исков на сумму 40 млн рублей. По мнению истца, это говорит об отсутствии у ответчика имущества и невозможности расчетов с контрагентами.

«Должник не исполняет судебные постановления, о чем свидетельствует значительное количество исполнительных производств, возбужденных с 18.02.2019 года и по настоящее время. Структура капитала ответчика представлена на 19,2% собственными средствами, на 56,6% краткосрочными обязательствами и на 24,1% долгосрочными. Заявитель указал, что в случае удовлетворения иска и неисполнения судебного решения значительный ущерб будет причинен ему, а также интересам третьих лиц», - указано в материалах дела.

В текущем году «СДЛ-Групп» пытался взыскать с «Барнаулкапстроя» 5 млн рублей и также просил арестовать счета и имущество застройщика, однако суд не удовлетворил это требование.

Согласно материалам суда, одним из учредителей «СДЛ-Групп» бывший гендиректор АО «Барнаулкапстрой» Александр Канаков, задержанный за взятку в феврале.