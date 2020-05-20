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Как прошла перевахтовка на Корбалихинском руднике Змеиногорского района после отмены карантина

Новости
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21 мая на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы» прошла смена вахты. К работе приступили сотрудники, находившиеся до этого на двухнедельном карантине в специально организованных обсерваторах в Рубцовске и Змеиногорске.  

Все это время медики следили за состоянием здоровья сотрудников предприятия.  За несколько дней до  начала смены у всех них были взяты пробы на COVID-19, результаты которых стали известны 19 мая.

«У всех обследованных сотрудников они отрицательные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено. Вновь заступившие на вахту, будут в течение всего срока работы находиться под медицинским наблюдением», - сообщил директор по производству АО «Сибирь-Полиметаллы» Иван Дроздов.

Кроме того, до начала вахты на руднике была продезинфицирована территория, а также помещения, здания, контрольно-пропускные пункты и тд.  Руководство предприятия уточнило, что на объекте  будет обязательным соблюдение масочного режима,  использование антисептиков и термометрии, а также будут проводиться обеззараживание воздуха.

Справка: По данным портала предприятия,  в карантинный период до смены вахты деятельность рудника обеспечивало 144 человека, что составляет половину от общего числа работников и подрядных организаций.
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Автор: Политсиб.ру

Фото: сайт АО "Сибирь-Полиметаллы"

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