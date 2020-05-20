Как прошла перевахтовка на Корбалихинском руднике Змеиногорского района после отмены карантина

Новости 21.05.2020 18:40 452

21 мая на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы» прошла смена вахты. К работе приступили сотрудники, находившиеся до этого на двухнедельном карантине в специально организованных обсерваторах в Рубцовске и Змеиногорске.

Все это время медики следили за состоянием здоровья сотрудников предприятия. За несколько дней до начала смены у всех них были взяты пробы на COVID-19, результаты которых стали известны 19 мая.

«У всех обследованных сотрудников они отрицательные, то есть коронавирусной инфекции не обнаружено. Вновь заступившие на вахту, будут в течение всего срока работы находиться под медицинским наблюдением», - сообщил директор по производству АО «Сибирь-Полиметаллы» Иван Дроздов.

Кроме того, до начала вахты на руднике была продезинфицирована территория, а также помещения, здания, контрольно-пропускные пункты и тд. Руководство предприятия уточнило, что на объекте будет обязательным соблюдение масочного режима, использование антисептиков и термометрии, а также будут проводиться обеззараживание воздуха.

Справка: По данным портала предприятия, в карантинный период до смены вахты деятельность рудника обеспечивало 144 человека, что составляет половину от общего числа работников и подрядных организаций.