Что подорожало и подешевело в Алтайском крае

Новости 21.05.2020 18:05 287

Инфляция в Алтайском крае за апрель составила 0,4%, а с начала года – 1,9%. Это следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.

Локомотивом инфляции стали продовольственные товары, которая с начала года достигла 4,3%. В апреле цены на продукты выросли на 1,4%. В среднем, на протяжении первого квартала 2020 года стоимость продовольствия ежемесячно увеличивалась, в среднем, почти на 1%.

Цены на непродовольственные товары в апреле (как и в феврале) не росли вовсе. Инфляция в этой сфере с начала года составила 0,7%. В основном, за счет резкого прироста на 0,6% в марте.

Стоимость услуг, которая, пусть незначительно, но росла с января по март, в апреле «просела». Падение цен составило 0,6%. С начала года удорожание услуг составило всего 0,1%. Ухудшение состояния сферы услуг – ожидаемое явление на фоне пандемии и рецессии экономики. Услуги – первое, на чем граждане начинают экономить в случае ухудшения их финансового положения.