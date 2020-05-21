Победителю конкурса «Полицейский Дядя Стёпа» вручили диплом за победу в региональном конкурсе

Новости 21.05.2020 19:00 189

Завершился региональный этап всероссийского конкурса МВД России «Полицейский дядя Степа», который был организован ГУ МВД по Алтайскому краю совместно с Общественным советом.

Юные умельцы региона представили на суд жюри свои творческие работы. Художественные рисунки и поделки были интересными и выполнены в разных жанрах. Жюри конкурса возглавляла председатель Общественного совета Татьяна Величко. При подведении итогов она отметила, что конкурсные работы наглядно демонстрируют то, как дети представляют себе полицейского:

«Глядя на работы видно, что отношение детей к полиции доброе и искреннее. Хотелось бы пожелать, чтобы таким оно оставалось и в будущем».

В этом году победителем конкурса стал учащийся 2а класса правоохранительной направленности школы № 53 города Барнаула 9-летний Артём Потуданский, мама которого служит полицейским-кинологом в центре кинологической службы ГУ МВД России по Алтайскому краю. Работа Артёма будет представлена на финальном этапе голосования на федеральном уровне.

Диплом 1 степени, подписанный начальником Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенантом полиции Андреем Подоляном и председателем Общественного совета Татьяной Величко, вручили победителю. Руководитель Главного управления Андрей Подолян также передал Артему Потуданскому самые теплые поздравления, поблагодарил за участие в конкурсе и пожелал ему дальнейших творческих успехов.