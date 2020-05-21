Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири с самой низкой летальностью от COVID-19

Новости 21.05.2020 17:30 392

По данным на 21 мая, летальность от COVID-19 (доля от выявленных случаев) в Алтайском крае оказалась одной из самых низких в Сибири – она составила 0,63%. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ниже летальность лишь в Тыве (0,22%) и Республике Алтай, остающейся единственным регионом Сибири, в котором не зафиксировано ни одного случая смерти больного с коронавирусом. Аутсайдером в Сибирском федеральном округе остается Кузбасс – 1,92%. Средний показатель по стране составляет 0,98%.

Всего за неделю с 15 по 21 мая в Сибирском федеральном округе подтвержден 21 летальный исход COVID-19, большинство из которых приходится на следующие регионы: Новосибирская область - 7, Красноярский край - 7 и Алтайский край - 4. За весь период пандемии в Новосибирской области погибло 23 больных, в Красноярском крае - 22, В Тыве - 1. В Алтайском крае умерло семеро пациентов, еще по двум смертям ожидается патологоанатомическое заключение.