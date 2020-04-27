Обойдется без секвестра? Алтайский Минфин рассказал о финансовой ситуации в регионе

Новости 21.05.2020 16:30 564

Министр финансов Алтайского края Данил Ситников рассказал о текущей финансовой ситуации в регионе на совещании у губернатора Виктора Томенко 21 мая.

По предварительной оценке, за четыре месяца в консолидированный бюджет края поступило 23,6 млрд рублей – это на 4% меньше, чем было в аналогичном периоде предыдущего года. При этом, в первые три месяца динамика была положительной – нынешние поступления превышали прошлогодние. Но уже в апреле ситуация ухудшилась.

«К сожалению, те прогнозы, которые мы изначально озвучивали и представляли на федеральный уровень, начинают в той или иной степени сбываться», – отметил министр.

Что предпринимается для выхода из кризиса

По словам Ситникова, в целях стабилизации ситуации будет реструктуризировано 1,3 млрд рублей бюджетных кредитов края. В 2020 году край должен был выплатить 153 млн рублей, но теперь получил возможность вместо платежа по кредиту направить эти деньги на борьбу с коронавирусом и устранение экономических последствий пандемии.

«В дальнейшем с 2021 по 2024 год – это 5% реструктуризация с направлением объема высвобождающихся средств на повышение инвестиционной привлекательности региона. И до 2029 года – равными долями. Мы планируем принять участие в данных мероприятиях, поэтому в настоящее время готовим нормативно-правовую базу и соответствующее соглашение с Минфином РФ», – уточнил министр.

На сегодняшний день из федерального бюджета получено 1,8 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией и ее последствиями. 770 млн рублей направлено на зарплаты работникам медицинских учреждений, 927 млн рублей – на дооснащение и переоснащение коечного фонда. Остальное пойдет на приобретение ИВЛ, выплаты соцработникам, докапитализацию фондов микрофинансовых организаций и т.д. Назначение федеральной субсидии – целевое.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что в краевом бюджете эти деньги не предусматривались и пойдут «плюсом».

Секвестр бюджета Алтайского края: на чем могут сэкономить? Новости 27.04.2020 13:05

Есть ли возможность обойтись без секвестра?

Ранее сообщалось о прогнозируемых выпадающих доходах краевого бюджета в размере 18 млрд рублей. В связи с этим, «Политсибру» уже анализировал перспективы его пересмотра.

Впоследствии депутат АКЗС Александр Молотов рассказывал Amic, со ссылкой на слова Ситникова, что под сокращение расходов в первую очередь может попасть КАИП, программы в низкой степени готовности, а также те проекты, в которых не задействованы федеральные деньги.

Тем не менее, спикер АКЗС Александр Романенко сообщил, что на ближайшей сессии АКЗС бюджет пересматриваться не будет. Некоторые аналитики связали откладывание пересмотра с тем, что краевые власти ожидают поступления федеральных средств. Данил Ситников косвенно подтвердил это предположение.

По его словам, в соответствии с планом антикризисных мер, утвержденных на федеральном уровне, регионам решено выделить 200 млрд рублей на ликвидацию экономических последствий пандемии и компенсацию выпадающих доходов бюджетов. Эти средства будут распределены двумя траншами: по итогам первых четырех месяцев текущего года (100 млрд) и по итогам мая-июня (еще 100 млрд).

«По первым 100 млрд рублей мы располагаем информацией, что решение на днях будет подписано и мы ожидаем дополнительных поступлений в доход краевого бюджета», – пояснил глава алтайского Минфина.

Пока неизвестно, сколько денег достанется Алтайскому краю, однако высокий уровень дотационности региона позволяет надеяться, что этих средств хватит для покрытия выпадающих доходов бюджета. Впрочем, не исключен и более негативный сценарий, и алтайские власти к нему готовятся.