Стало известно, когда будут определены сроки проведения ЕГЭ в Алтайском крае

Новости 21.05.2020 15:50 651

Федеральные органы должны определиться со сроками проведения Единого Госэкзамена 25 мая. Об этом сообщает региональный Минобразования.

При этом до 27 мая необходимо закончить логистику рассадки выпускников в пунктах приёма экзаменов, учитывая дистанцию между ними 1,5 м.

«Заместитель министра Лариса Терновая напомнила, что учебный год заканчивается у 1–8 классов 22 мая, у 9 и 11 классов – 25 мая, у 10 классов – 29 мая, включая военно-полевые сборы. До 10 июня пройдёт оформление аттестатов выпускников 9 классов, у 11 классов до 5 июня – консультации, после 15 июня пройдут ЕГЭ в сроки, которые 25 мая должны определить федеральные органы», - пишет ведомство.

Кроме того, до 2 июня Минобрнауки совместно с Роспотребнадзором планируют объехать треть муниципалитетов региона и проверить готовность школьных столовых.