У 38 медиков и 11 пациентов БСМП в Барнауле подтверждены положительные результаты на коронавирус

Новости 21.05.2020 15:00 775

Как сообщает оперштаб Алтайского края, первый случай был выявлен у пациентки отделения реанимации Краевой клинической Больницы Скорой медицинской помощи (БСМП). Во время лечения в больнице женщине был поставлен диагноз пневмония, в связи с которым был взят анализ на наличие коронавируса. После положительного результата ее перевели в госпиталь Городской больницы N 5. При обследовании контактов инфекция была выявлена у 11 пациентов и 38 медицинских работников.

В зависимости от степени тяжести заболевания, медики госпитализированы в ковидные госпитали Барнаула или направлены на амбулаторное лечение на дому. Тестирование в настоящее время продолжается, его проходят все медицинские работники больницы и контактные с ними лица.

Сейчас учреждение находится на карантине, который будет действовать в течение 14 дней. Все пациенты и медики будут оставаться в больнице до его окончания. В связи с этим в БСМП временно прекращена госпитализация пациентов, их перенаправляют в другие клиники Барнаула. Основную часть пациентов возьмет на себя Краевая клиническая больница, также жители края будут направляться в кардиодиспансер, городскую больницу N 11, а с 22 мая к этой работе присоединится Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Во всех больницах есть необходимое оборудование и специалисты, чтобы оказать квалифицированную медпомощь.

"В медицинских учреждениях края достаточно мощностей, чтобы обеспечить жителям края и города Барнаула качественную помощь", - сообщила зампред Правительства региона Ирина Долгова.

В настоящее время региональным Минздравом совместно с Роспотребнадзором проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий.

Правительство Алтайского края просит жителей с пониманием отнестись к действующим ограничениям планового приема пациентов в медучреждениях региона. В случае его преждевременного снятия, случаи возникновение очагов могут повторяться.