ВТБ выдает кредиты наличными по телефону

Новости 21.05.2020 13:30 212

ВТБ расширяет сервисы дистанционных продаж и запускает выдачу кредитов наличными по телефону. Услуга доступна действующим клиентам банка, которым уже одобрено предложение, но которые не могут лично посетить офис из-за режима самоизоляции.

Удаленная выдача займа проводится в несколько этапов. На первом клиент получает предложение сотрудника контакт-центра ВТБ по телефону. В случае согласия заемщика соединяют с сотрудником офиса, который помогает ему заполнить универсальную заявку. Электронный комплект документов отправляется на подпись в ВТБ-Онлайн в рамках технологии безбумажного обслуживания. В своем личном кабинете клиент знакомится с документами на выдачу кредита и подписывает их простой электронной подписью в ВТБ-Онлайн. После этого денежные средства зачисляются на счет, а все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ-Онлайн и доступны клиенту в любое время.

«ВТБ важно поддержать заемщиков, которые в рамках текущей ситуации с COVID-19 не могут лично обратиться в офис за получением кредита. Ранее мы уже предоставили клиентам возможность оформлять кредит наличными в ВТБ-Онлайн. Оформление такой услуги по телефону – это дополнительная и временная мера, которая будет доступна заемщикам до 30 июня. Она повысит удобство и скорость обслуживания во время самоизоляции, которая сохраняется в части регионов России. Использование безбумажной технологии обеспечивает высокую степень надежности проводимых операций как для банка, так и для клиента, поскольку подписание цифрового документа подтверждается в ВТБ-Онлайн электронной подписью», – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом договора, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. При этом следует помнить, что банк при звонках никогда не запрашивает полный номер карты, ее CVV-код или код из СМС-сообщений – данная информация не подлежит разглашению. Сотрудники банка никогда не просят устанавливать дополнительные сторонние приложения для телефона, не имеющие отношения к ВТБ.