Алтайские курорты распродали более половины летних путевок, но открыться, вероятно, не смогут

Новости 21.05.2020 14:30 557

В санаториях «Курорта Белокуриха» на летний сезон 2020 года продано уже около половины путевок. Об этом рассказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании Олег Акимов.

Заявление было сделано в эфире программы «Док-ток», который прошел во вторник, 19 мая.

«1 июня заезжают 300 человек, 2-го - 400. Лето надо начинать», - пояснил заместитель гендиректора.

Что касается запрета на коллективные процедуры, то Акимов дал понять, что в условиях пандемии в санаториях предусмотрели наличие индивидуальных оздоровительных процедур.

Между тем, заместитель гендиректора санатория «Алтай» («Алтай-West») Сергей Криворученко, который также является председателем Белокурихинского городского совета депутатов, скептически настроен по отношению к предстоящему сезону. Он считает, что с существующими рекомендациями санатории Белокурихи вообще рискуют не открыться.

"Самое главное ограничение - [это ограничение] Роспотребнадзора по тем нормам, которые действуют в Алтайском крае. У нас единственный руководитель Роспотребнадзора, который рекомендации федеральные на уровне региона сделал обязательными. С этими требованиями мы открыться не можем никак. Открытие на этих рекомендациях невозможно, и никто открываться не будет, если не смягчат эти требования", - приводит его слова ТАСС.

В частности, только обеспечение масками новоприбывших гостей каждые два часа будет стоить в месяц курорту не менее 4 млн рублей. Также, он заявил, что санатории не смогут обеспечить обработку помещений, номеров и территории дезинфицирующими средствами на основе хлора дважды в день и создать собственные обсерваторы для размещения зараженных. Кроме того, в апреле и мае из-за пандемии доходов у курорта не было вообще, и сейчас остро стоит вопрос сохранения персонала и выплаты ему зарплат.

Отметим, что в Белокурихе был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. При этом, о постепенном выходе из карантина туротрасли ранее заявляла и руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Кроме того, в Алтайском крае депутаты местного парламента приняли решение об освобождении города-курорта от туристического сбора до конца 2020 года. Однако, в соответствии с заявлением президента страны Владимира Путина, решения о возможности смягчения, сохранения или ужесточения ограничительных мер будут принимать главы регионов. Всего в Белокурихе действует 16 санаториев.