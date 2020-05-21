О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Поправки в Конституцию Острая тема!
Личный формат
Коронавирус
Поправки в Конституцию
Острая тема!

Оперштаб Алтайского края  рассказал,  в каких территориях выявлены новые случаи коронавируса

Новости
813
0

Региональный оперштаб опубликовал официальные данные о  новых случаях заболевания коронавирусом в крае. Как сообщалось,  всего зарегистрировано 57 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Наибольшее число  инфицированных  подтверждено в Барнауле – 33 человека и Бийске – 10 человек. В Новоалтайске и Первомайском районе подтверждено шесть человек, по одному  зарегистрирвано  в Рубцовске и Рубцовском районе, Бийском районе, Славгороде, Тюменцевском районе, ЗАТО «Сибирский», Благовещенском и Алейском районе.

По поводу трех новых случаев смерти пациентом с коронавирусом, оперштаб пояснил, что все они имели ряд тяжелых соматических заболеваний:

«В настоящий момент проходят патологоанатомические исследования, по результатам которых будет установлена непосредственная причина смерти. Если первоначальные данные подтвердятся, то общее количество смертельных случаев пациентов с коронавирусной  инфекцией составит 9 человек».

14 из 200 инфицированных сотрудников Корбалихинского рудника, в Змеиногорском районе  продолжают находится в госпитале 14 человек, 186 уже выписано.

На 21 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 63736 человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 5458 человек, в том числе 6 иностранных граждан, снято с меднаблюдения 16083 человека.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000