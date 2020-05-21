Оперштаб Алтайского края рассказал, в каких территориях выявлены новые случаи коронавируса

Новости 21.05.2020 12:10 813

Региональный оперштаб опубликовал официальные данные о новых случаях заболевания коронавирусом в крае. Как сообщалось, всего зарегистрировано 57 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Наибольшее число инфицированных подтверждено в Барнауле – 33 человека и Бийске – 10 человек. В Новоалтайске и Первомайском районе подтверждено шесть человек, по одному зарегистрирвано в Рубцовске и Рубцовском районе, Бийском районе, Славгороде, Тюменцевском районе, ЗАТО «Сибирский», Благовещенском и Алейском районе.

По поводу трех новых случаев смерти пациентом с коронавирусом, оперштаб пояснил, что все они имели ряд тяжелых соматических заболеваний:

«В настоящий момент проходят патологоанатомические исследования, по результатам которых будет установлена непосредственная причина смерти. Если первоначальные данные подтвердятся, то общее количество смертельных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией составит 9 человек».

14 из 200 инфицированных сотрудников Корбалихинского рудника, в Змеиногорском районе продолжают находится в госпитале 14 человек, 186 уже выписано.

На 21 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 63736 человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 5458 человек, в том числе 6 иностранных граждан, снято с меднаблюдения 16083 человека.