Алтайский губернатор рассказал, при каких условиях будут смягчаться действующие ограничения

Новости 21.05.2020 11:10 1689

Губернатор Виктор Томенко выступил на заседании регионального правительства Алтайского края 21 мая. Сложившуюся в регионе эпидемиологическую ситуацию он охарактеризовал как напряженную и «развивающуюся со знаком «минус».

По словам главы региона, в крае на 21 мая подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество инфицированных, с момента обнаружения первого, достигло 1111 человек, из них – 137 детей, 9 человек скончалось, из них 3 смерти находятся на рассмотрении – комиссия определяет их причины. Выписаны 573 человека. Продолжают лечение 529 человек, из них 151 лечится на дому, а 375 человек – в восьми медучреждениях края (72 из них – дети). У 22 человек болезнь протекает в тяжелой форме, а 12 подключены к ИВЛ. При этом, до сих пор нет понимания, можно ли заразиться вторично.

Всего к приему больных COVID-19 подготовлено 1736 коек, аппаратами ИВЛ обеспечены 417 из них.

Обращение губернатора Алтайского края к населению

Виктор Томенко обратился к населению с призывом соблюдать элементарные требования безопасности, масочный режим и не относиться к происходящему беспечно, поскольку последствия безответственного поведения могут оказаться весьма трагичными. Вместе с тем, глава региона выразил признательность гражданам за понимание и отметил, что в ситуации возрастающих рисков всем, кто хочет о себе позаботиться, следует удвоить осмотрительность.

Отдельно губернатор попросил предприятия и руководителей структур, не провоцировать граждан, оставляя открытыми двери мест, где не должны скапливаться люди, пренебрегая объявлениями о том, что организация не работает и.т.п. Виктор Томенко отметил, что десятки случаев заболевания происходили именно в таких ситуациях. Также он не исключил применение силовых методов к нарушителям.

«Силовые методы тоже возможны и будут приниматься. Но это ведет к усилению недовольства в обществе и неприятию, а нам надо сплотиться. Период – не короткий, тяжелый. Но он пройдет. Уважаемые жители края, прошу придерживаться установленных правил, продолжать соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование, ограничить общение с людьми», – призвал Томенко.

При этом, алтайский губернатор отметил, что в регионе действует не самый жесткий режим. Дальнейшее его смягчение произойдет, когда устойчивый прирост заболеваемости станет ниже 40 человек в день в течение недели.