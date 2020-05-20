Власти могут внедрить систему сокращения конфликтов с гражданами из-за строек

Новости 21.05.2020 10:25 643

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и министерство строительства и ЖКХ России создали стандарт вовлечения граждан для решения вопросов развития городской среды. Об этом сообщает РБК.

Разработанный стандарт включает в себя набор рекомендаций по вопросам участия населения в принятии решений в вопросах городской среды. Разработанные правила пока касаются только общественных пространств, но описывают механизмы работы для всех этапов проекта (от инициирования до его эксплуатации) и для всех заинтересованных — местных администраций, жителей, предпринимателей, проектных организаций, архитекторов, урбанистов, общественных объединений.

На сегодняшний день легитимное влияние на решение возможно только при участии в общественных слушаньях, и только по вопросам городской среды.

В стандарте перечислено два десятка способов взаимодействия, которые выделены в четыре уровня вовлечения, на каждом из которых предлагаются разные форматы работы с людьми. Среди них:информирование: тексты на официальных сайтах властей, в социальных сетях или печатных СМИ, если в городе низкое проникновение интернета;

консультирование: интервью с жителями, фокус-группы и опросы, экскурсии и прогулки по территории будущего проекта с жителями и экспертами, публичные слушания и общественные обсуждения очно и онлайн, экспозиция проекта. Стратегические вопросы предлагается выносить на онлайн-голосование, но в основном предполагается проводить онлайн-опросы;

соучастие: предлагается форма соучаствующего проектирования, то есть вовлечения в процесс проектирования жителей; проведение экспертных сессий;

партнерство: механизмы софинансирования проектов (например, краудфанинг), применение концессий, надзор жителей за реализацией проекта, в том числе с помощью видеотрансляций со стройплощадки.

Кроме того, в стандарте есть и пятый уровень вовлечения — наделение властью. На этом уровне жителям предлагается передавать право на принятие окончательного решения по ключевым вопросам разработки и реализации проекта. В стандарте отмечается, что влиять на проект должны те, кто непосредственно будет пользоваться территорией. Но при этом «важно грамотно подходить к процессу управления их ожиданиями и объяснять, что участие в проекте не является гарантией исполнения всех их потребностей», объясняют в документе.

По подсчетам АСИ, с января 2017 года по март 2020-го в 83 региональных столицах, за исключением Москвы и Петербурга, произошло около 800 конфликтов на фоне градостроительных изменений, в которых было задействовано свыше 1 млн человек. В Барнауле протесты и конфликтные ситуации разворачивались вокруг строительства отеля Radisson, строительства ФОКов в парках города, а также планы АлтГУ на строительство нового корпуса в центре города.

Сейчас в СМИ поднимается тема строительства нового жилого дома возле площади Сахарова.