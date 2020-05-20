Власти могут внедрить систему сокращения конфликтов с гражданами из-за строек

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и министерство строительства и ЖКХ России создали стандарт вовлечения граждан для решения вопросов развития городской среды. Об этом сообщает РБК.
Разработанный стандарт включает в себя набор рекомендаций по вопросам участия населения в принятии решений в вопросах городской среды. Разработанные правила пока касаются только общественных пространств, но описывают механизмы работы для всех этапов проекта (от инициирования до его эксплуатации) и для всех заинтересованных — местных администраций, жителей, предпринимателей, проектных организаций, архитекторов, урбанистов, общественных объединений.
На сегодняшний день легитимное влияние на решение возможно только при участии в общественных слушаньях, и только по вопросам городской среды.
Кроме того, в стандарте есть и пятый уровень вовлечения — наделение властью. На этом уровне жителям предлагается передавать право на принятие окончательного решения по ключевым вопросам разработки и реализации проекта. В стандарте отмечается, что влиять на проект должны те, кто непосредственно будет пользоваться территорией. Но при этом «важно грамотно подходить к процессу управления их ожиданиями и объяснять, что участие в проекте не является гарантией исполнения всех их потребностей», объясняют в документе.
По подсчетам АСИ, с января 2017 года по март 2020-го в 83 региональных столицах, за исключением Москвы и Петербурга, произошло около 800 конфликтов на фоне градостроительных изменений, в которых было задействовано свыше 1 млн человек. В Барнауле протесты и конфликтные ситуации разворачивались вокруг строительства отеля Radisson, строительства ФОКов в парках города, а также планы АлтГУ на строительство нового корпуса в центре города.
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