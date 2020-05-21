Алтайский следком призвал медиков обращаться к ним по поводу несвоевременно выплаченных компенсаций

Следственный комитет России по Алтайскому краю 20 мая опубликовал информацию о том, что ведомство намерено отслеживать факты нарушения прав медработников и немедленно на них реагировать.
«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по распространению коронавирусной инфекции как никогда востребованы профессии медицинских работников. Врачи, медсестры, санитарки, фельдшеры, водители машин скорой помощи – все они находятся на передовой. Рискуя здоровьем, а порой и жизнью, медработники оказывают помощь больным новой коронавирусной инфекцией. И очень важно, чтобы права данной категории людей были в полной мере реализованы – это касается как обеспечения защитными средствами, так и выплаты положенного денежного содержания», - говориться в нем.
При этом ведомство предупреждает, что проводит непрерывный мониторинг информационного пространства на предмет выявления нарушенных прав медиков.
Также следственные органы регионального СК обращаются к медицинскому сообществу:
«Если вам несвоевременно либо не в полном объеме выплачивают компенсации, просьба обращаться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Обращаться можно как по телефонам 8 (385 2) 29-80-01, 29-80-02, так и через интернет-приемную на сайте ведомства https://altai-krai.sledcom.ru/ либо через приёмную социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/altaikrai.sledcom».