Алтайский следком призвал медиков обращаться к ним по поводу несвоевременно выплаченных компенсаций

Новости 21.05.2020 9:20 852

Следственный комитет России по Алтайскому краю 20 мая опубликовал информацию о том, что ведомство намерено отслеживать факты нарушения прав медработников и немедленно на них реагировать.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по распространению коронавирусной инфекции как никогда востребованы профессии медицинских работников. Врачи, медсестры, санитарки, фельдшеры, водители машин скорой помощи – все они находятся на передовой. Рискуя здоровьем, а порой и жизнью, медработники оказывают помощь больным новой коронавирусной инфекцией. И очень важно, чтобы права данной категории людей были в полной мере реализованы – это касается как обеспечения защитными средствами, так и выплаты положенного денежного содержания», - говориться в нем.

При этом ведомство предупреждает, что проводит непрерывный мониторинг информационного пространства на предмет выявления нарушенных прав медиков.

Также следственные органы регионального СК обращаются к медицинскому сообществу: